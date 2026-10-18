معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نشست خبری با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی گفت: موضوع فقدان سرمایه‌گذاری به‌موقع در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، محور اصلی مشکلات کیفیت ارتباطات است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی امروز در نشست خبری گفت:توجه ویژه به کیفیت شبکه داریم و این مسئله به صورت مستقیم بر رضایت مردم تاثیرگذار است.

فتاحی گفت: کارگروه ویژه کیفیت شبکه را تشکیل داده‌ایم و جلسات به صورت منظم با اپراتور‌ها برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه‌ها و چالش‌هایی که شناسایی کردیم امروز کاملا متفاوت است و چالش‌های اصلی را به سمت حل شدن بردیم.

پس از استقرار در سازمان، آسیب‌شناسی وضعیت ارتباطات کشور در دستور کار قرار گرفت و بازنگری در فرایند تدوین مقررات و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، با توجه به رویکرد‌های دولت چهاردهم و چارچوب‌های ابلاغی وزیر ارتباطات، دنبال شد.

وی افزود: مقررات‌زدایی، دخالت حداقلی در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات و توجه به نقش بخش خصوصی و استفاده از نظرات و پیشنهاد‌های فعالان این بخش، از رویکرد‌های مورد توجه در این دوره بوده است.

فتاحی با اشاره به چالش‌های موجود میان سازمان تنظیم مقررات و دارندگان پروانه در مقاطع مختلف گفت: رویکرد وزارت ارتباطات بر پایه مساعدت و همکاری حداکثری با دارندگان پروانه شکل گرفته است؛ البته حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و احقاق حقوق مردم، خط قرمز این رویکرد است.

وی با تأکید بر نقش اپراتور‌های ارتباطی در ارائه خدمات به مردم ادامه داد: فراهم‌کردن زمینه‌های قانونی و مقرراتی برای فعالیت اپراتورها، در کنار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از موضوعات مورد توجه وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات است.

عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در زیرساخت‌های ارتباطی

فتاحی با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اظهار کرد: موضوع عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور، محور اصلی چالش‌های کیفیت ارتباطات است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌ها متناسب با افزایش مصرف گفت: در حوزه ارتباطات، اگر زیرساخت‌ها متناسب با افزایش مصرف و گسترش کاربرد‌ها توسعه پیدا نکنند، کشور با ناترازی مواجه خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تجربه توسعه شبکه نسل چهارم ارتباطات در کشور افزود: در مقطعی، اپراتور‌ها طی یک سال بیش از ۲.۵ میلیارد دلار برای توسعه شبکه نسل چهارم سرمایه‌گذاری کردند. این سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد شبکه و فراهم‌کردن امکان استفاده مردم از خدمات آن، محرکی برای توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور شد و زمینه گسترش کسب‌وکار‌ها و اشتغال را فراهم کرد.

فتاحی با اشاره به افزایش کاربرد‌های ارتباطی و ظهور فناوری‌های جدید، از جمله هوش مصنوعی، ادامه داد: امروزه بسیاری از کاربرد‌ها مبتنی بر محتوا هستند و به پهنای باند بیشتر و تأخیر کمتر نیاز دارند. در چنین شرایطی، زیرساخت‌های قدیمی پاسخ‌گوی نیاز‌های جدید نخواهند بود و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ضرورت دارد.

وی بار دیگر تأکید کرد: عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع اپراتور‌ها در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، محور اصلی چالش‌های کیفیت ارتباطات کشور است.

از پوشش تا اتصال فیبر نوری

فتاحی با اشاره به قدمت زیرساخت‌های ارتباطات ثابت کشور اظهار کرد: زیرساخت ارتباطات ثابت در ایران طی حدود یک قرن گذشته عمدتاً بر پایه کابل‌های مسی توسعه یافته است و اکنون با توجه به فرسودگی تجهیزات، افزایش مصرف کاربران و ظهور فناوری‌های جدید، تغییر این بستر به فیبر نوری به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه توسعه نسل‌های جدید ارتباطی متناسب با نیاز کاربران و نوع خدمات مورد استفاده انجام می‌شود، افزود: زیرساخت‌های قدیمی دیگر پاسخ‌گوی حجم فزاینده تبادل داده و نیاز‌های جدید ارتباطی نیستند و مهاجرت از کابل مسی به فیبر نوری، امکان ارتقای ظرفیت و کیفیت شبکه را فراهم می‌کند.

امروزه اتصال رشد قابل توجهی به عنوان پروژه مهاجرت مخابرات در حوزه اتصال داشتیم

وی تاکید کرد:دو میلیون اتصال خانوار‌ها به فیبر نوری را داریم و ضریب بهره وری نسبت به پوششی که ایجاد کردند ۳۰۰درصد رشد کرده است

در بخش ۵جی هم پانصد سایت جدید ایجاد کردیم که توسط اپراتور‌های سیار اتفاق افتاده است و البته که موانع بسیاری از جمله تحریم و جنگ بر سر راهمون وجود داشته است.

تعامل حداکثری با اپراتور‌ها با خط قرمز حقوق کاربران

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یکی از محور‌های مهم اقدامات رگولاتوری را برقراری تعامل حداکثری با دارندگان پروانه و بازیگران اصلی ICT دانست و تصریح کرد: سوابق این حوزه نشان می‌دهد که همواره میان نهاد ناظر و اپراتور‌ها فراز و نشیب‌ها و چالش‌هایی وجود داشته است؛ با این حال، رویکرد کنونی ما بر پایه همکاری، مساعدت و ایجاد بستر‌های قانونی و مقرراتی شفاف برای فعالیت روان اپراتور‌ها شکل گرفته است.

فتاحی با یادآوری اینکه بیش از ۹۰ درصد ساختار اپراتور‌های ارتباطی کشور غیردولتی و سهام‌داران عمده آنها مردم هستند، خاطرنشان کرد: وظیفه ما تسهیل شرایط کاری این مجموعه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی است. در این مسیر تعامل سازنده‌ای با دارندگان پروانه برقرار کرده‌ایم و از این رویکرد رضایت داریم؛ اما تأکید مؤکد ما این است که «صیانت از حقوق مصرف‌کننده و برآورده‌سازی مطالبات کیفی مردم» خط قرمز غیرقابل تغییر سازمان است.

نقش پیشران سرمایه‌گذاری ارتباطی در شکوفایی اقتصاد دیجیتال

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با یادآوری تجربه موفق توسعه نسل چهارم ارتباطی (۴G) در کشور گفت: شکل‌گیری سریع شبکه ۴G نه‌تنها رضایت مردمی را در پی داشت، بلکه به عنوان یک نیروی محرک و پیشران اصلی برای شکل‌گیری و جهش زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور عمل کرد. امروز بخش عمده‌ای از کسب‌وکار‌های نوین، پلتفرم‌های خدماتی و معادلات اقتصادی جامعه بر بستر همان سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بنا شده است.

وی تصریح کرد: با گذر زمان، دو عامل بنیادین معادلات این بخش را تغییر داد؛ نخست «جهش چندبرابری حجم مصرف و تغییر الگوی کاربری مردم» و دوم «ظهور فناوری‌ها و کاربرد‌های نوین» که نیازمند کمترین تأخیر (Latency) و بالاترین پهنای باند ممکن هستند. در چنین شرایطی، فناوری‌های قدیمی و زیرساخت‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیاز کشور نبوده و دال مرکزی چالش کیفیت در همه این ابعاد، همان مسئله حیاتی «عدم سرمایه‌گذاری متناسب در توسعه زیرساخت» است.

قطعی‌های برق؛ چالش جدی و مضاعف شبکه ارتباطی

فتاحی با اشاره به عوامل فرابخشی مخل کیفیت شبکه، موضوع ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق را یکی از آسیب‌های بسیار جدی به پایداری ارتباطات کشور دانست و اظهار داشت: این معضل فراتر از فرسودگی باتری‌ها یا پدیده سرقت تجهیزات است؛ در شرایطی که برق سایت قطع می‌شود، باتری‌ها وارد مدار شده و دشارژ می‌شوند، اما به دلیل تکرار قطعی‌ها پیش از فرصت شارژ مجدد، کل چرخه انرژی سایت از مدار خارج شده و دست‌کم ارتباط چندین هزار مشترک و خانواده مختل می‌گردد.

وی افزود: علاوه بر این، با قطع برق خانگی، کاربران ناگزیر تمام بار مصرف و امور روزمره خود را به سمت شبکه سیار شیفت می‌دهند که این امر به بار مضاعف روی دکل‌ها و اختلال فرکانسی می‌انجامد؛ پدیده‌ای که در سال‌های گذشته نیز در مقاطعی رخ داد، اما اکنون با توجه به شرایط اقتصادی، مدیریت آن پیچیده‌تر و حیاتی‌تر شده است.

چرخش راهبردی فیبر نوری؛ از ایجاد پوشش تا اتصال واقعی منازل

رئیس رگولاتوری با تشریح راهکار‌های طراحی‌شده طی دو سال اخیر برای عبور از این بحران‌ها گفت: در پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها (FTTx)، تمرکز اولیه بر توسعه «پوشش» (Covering) قرار داشت که اقدامی درست برای پایه‌ریزی اولیه بود تا امکان‌پذیری فنی و اقتصادی فراهم شود؛ اما اکنون ما یک «تغییر جهت راهبردی» از صرفِ ایجاد پوشش به سمت «اتصال واقعی» (Connecting) و فعال‌سازی تقاضای بازار انجام داده‌ایم.

وی تأکید کرد: مردم زمانی طعم واقعی تحول دیجیتال و مزایای فیبر نوری را درک می‌کنند که این فیبر به داخل منازل و محل کار آنان برسد و سرعت‌های چند ده و حتی صد برابری اینترنت را عملاً لمس کنند. همچنین بر خلاف رویکرد اولیه که بخش زیادی از توان پروژه را متوجه مناطق کم‌تراکم کرده بود، هم‌اکنون اولویت‌گذاری اصلی را به کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌ها معطوف کرده‌ایم؛ چرا که بیشترین چالش‌های کیفی، اشباع فرکانسی و تراکم تقاضای ارتباطی در این نقاط متمرکز است.

چالش‌های تأمین مالی توسعه فیبر نوری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تشکیل صندوق توسعه فیبر نوری گفت: این صندوق در اواخر سال ۱۴۰۳ و با توجه به تأکید ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه به سرانجام رسید، اما برخی چالش‌های قانونی همچنان بر روند پرداخت منابع به اپراتور‌ها تأثیر گذاشته است.

وی همچنین از تدوین دو مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد و اظهار کرد: یکی از این مصوبات به تعیین چارچوب فعالیت شرکت مخابرات ایران در فرایند مهاجرت از شبکه مسی به فیبر نوری اختصاص دارد و مصوبه دیگر با هدف تضمین رقابت در بازار فیبر نوری تدوین شده است.

فتاحی با اشاره به سهم شرکت مخابرات ایران از زیرساخت‌های شبکه ثابت کشور تأکید کرد که در فرایند تبدیل شبکه مسی به فیبر نوری باید امکان ارائه خدمات و رقابت سایر دارندگان پروانه نیز حفظ شود.