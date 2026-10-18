سومین نشست از سلسله نشست‌های هفته آمار و برنامه‌ریزی با عنوان «تحولات فناورانه در توسعه خدمات سلامت» در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد؛ نشستی با محوریت سلامت دیجیتال، هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت‌های هوشمند برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ سومین نشست هفته آمار و برنامه‌ریزی در سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع «تحولات فناورانه در توسعه خدمات سلامت» برگزار شد.

در این نشست، سلامت دیجیتال و هوشمندسازی خدمات درمانی با تأکید بر نقش فناوری‌های نوین در بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های هوش مصنوعی به ارزش عمومی و توسعه زیرساخت‌های لازم برای تحول دیجیتال در نظام سلامت تأکید شد.

ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز از جمله محور‌های مطرح‌شده در این زمینه است که بر ارتقای کیفیت خدمات سلامت، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران تمرکز دارد.

از دیگر موضوعات مورد توجه، پایگاه ملی سلامت به‌عنوان هسته مرکزی ارائه خدمات سلامت و ضرورت اتصال و یکپارچه‌سازی سامانه‌های مختلف برای فراهم‌کردن زیرساخت استقرار نظام پزشک خانواده بود.

توسعه سلامت دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کارآمدی نظام سلامت و بهبود دسترسی مردم به خدمات درمانی شود.