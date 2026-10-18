به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در آئین افتتاح این طرح در شهرستان کوثر، با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح پایابِ سدِ گیوی هم تا یک ماه دیگر آغاز می‌شود گفت: اجرای مرحله‌ای طرح‌های مرتبط با سد گیوی و تکمیل زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب، باید با جدیت دنبال شود تا مردمِ منطقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

امامی یگانه اظهار کرد: این خط انتقال شامل نزدیک به یک‌هزار و ۴۰۰ متر تونل است و عملیات اجرای طرح پایاب سد نیز با تأمین اعتبار اولیه، تا یک ماه آینده آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای تکمیل طرح‌های مرتبط با سد گیوی افزود: در سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل، ۱۲ هزار میلیارد ریال برای کل پروژه در نظر گرفته شد که از مجموع هزینه خط انتقال آب، سه هزار میلیارد ریال تأمین و هزینه شده است.

استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی مردم منطقه از ظرفیت‌های سد گیوی بیان کرد: اجرای طرح پایاب سد از برنامه‌های مهم پیش‌رو است و اعتبار اولیه آن از محل ماده ۵۶ و اعتبارات سفر رئیس‌جمهور تأمین شده است و عملیات اجرای این طرح باید در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

امامی یگانه همچنین به اجرای طرح تأمین آب شرب شهر گیوی و ۹۹ روستای منطقه اشاره و بیان کرد: عملیات اجرای تصفیه‌خانه آب شرب این مجموعه در هفته دولت آغاز شده و اکنون در حال اجراست.

وی بهره‌برداری کامل از ظرفیت سد گیوی را از اولویت‌های استان برشمرد و بیان کرد: استفاده از این ظرفیت در تأمین آب شرب، مدیریت منابع آب کشاورزی و تأمین نیاز صنایع می‌تواند در توسعه اقتصادی شهرستان کوثر نقش مؤثری داشته باشد.

استاندار اردبیل تأکید کرد: اجرای مرحله‌ای طرح‌های مرتبط با سد گیوی و تکمیل زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب باید با جدیت دنبال شود تا مردم منطقه در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند.