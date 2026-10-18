به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روستای نشار بخش شعیبیه شهرستان شوشتر یکی از مناطقی است که در ساحل رودخانه کارون قرار دارد. به گفته برخی از ساکنان این روستا در سال‌های اخیر ساحل رودخانه دچار ریزش و فرسایش شده است و یک خطر برای منازل مسکونی می‌باشد.

قنبری، فرماندار شوشتر در گفت‌و‌گو با خبر شبکه خوزستان با اشاره به اینکه متولی رسیدگی به بازه‌های فرسایشی ساحل و رودخانه‌های سازمان آب و برق خوزستان می‌باشد و این موضوع به این سازمان منعکس شده است، ادامه داد: با هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سه خانه در روستای نشار که در معرض خطر بوده است جابجا شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون عملیات اصلاح و مرمت بازه فرسایشی در روستای یشان سخی که در سیل ۹۸ سیل از طریق این مسیر وارد بخش شعییبه شد در حال انجام است که پس از اتمام این طرح موضوع مرمت ریزش ساحل در روستای نشار پیگیری خواهد شد.