به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ، هدف از این اقدام را بهبود تخلیه آب، پاکسازی و بازگشایی مسیر زهکش‌ها و آماده سازی اراضی کشاورزی برای کشت پاییزه و زمستانه و تأمین ظرفیت مناسب شبکه زهکشی اعلام کرد.

حسین فرهنگ افزود در این راستا زهکش‌های GE، GE۱، GE۲، GE۳، GD، GD۲، GD۴ و GD۵ به همراه زهکش‌های مجاور کانال اصلی گتوند لایروبی در مجموع به طول ۳۲ کیلومتر لایروبی شد.

وی ادامه داد: لایروبی با نظارت کارشناسان معاونت آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان اجرا شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ تصریح کرد: برای اجرای این عملیات سه دستگاه بیل مکانیکی بوم بلند و یک دستگاه بیل مکانیکی بوم‌کوتاه به کار گرفته شد تا امکان انجام عملیات همزمان در بخش‌های مختلف شبکه فراهم باشد.

وی افزود: پاک سازی مسیر زهکش‌ها و حفظ ظرفیت عبور آب، از اقدامات ضروری برای آماده نگه داشتن شبکه در آستانه فصل کشت پاییزه و زمستانه است و اجرای این عملیات، امکان بهره برداری مناسب‌تر از مسیر‌های زهکشی را فراهم می‌کند.