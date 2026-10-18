همزمان با آغاز فصل کشت پاییزه در قطب کشاورزی بوکان، تاکنون ۶ هزار تن بذر گندم بوجاری و ضدعفونی‌شده میان کشاورزان این شهرستان توزیع شده است و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۸۰ هزار هکتار از اراضی منطقه زیر کشت این محصول راهبردی برود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی بوکان افزود: برای تامین پایدار بذر مورد نیاز کشاورزان در کشت پاییزه امسال، بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ تن گندم از بهره‌برداران منطقه خریداری شده که تا کنون ۶ هزار تن آن پس از فرآوری، بوجاری و ضدعفونی، میان کشاورزان توزیع شده است؛ مابقی کشاورزان نیز بخشی از بذر مورد نیاز خود را از محصول تولیدی سال گذشته تامین کرده‌اند.

مستوره رحیمی‌آذر با اشاره به رصد دقیق روند اجرای کشت پاییزه در بوکان تصریح کرد: عملیات کشت امسال با به‌کارگیری ۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه تراکتور و ۲ هزار و ۶۰۰ دستگاه کارنده ردیف‌کار در حال انجام است که از این تعداد، ۴۸۰ دستگاه کارنده به‌طور اختصاصی برای «کشت مستقیم» به کار گرفته شده‌اند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری بیش از ۷۰ هزار هکتار از اراضی دیم و ۱۰ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی آبی بوکان زیر کشت گندم برود که تا این لحظه، بیش از ۶۰ درصد از مزارع دیم شهرستان کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی بوکان درباره ارقام بذر توزیع‌شده نیز گفت: کشاورزان زحمتکش منطقه در اراضی دیم از ارقام مقاوم و پرمحصول «واران»، «باران» و «هما» و در مزارع آبی از ارقام «پیشگام»، «بهمن»، «زرین» و «سیمین» استفاده می‌کنند که بیشترین سازگاری را با شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی منطقه دارند.

رحیمی‌آذر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستاوردهای سال زراعی گذشته یادآور شد: در مجموع بیش از ۸۴ هزار و ۷۵۰ تن گندم در مراکز خرید شهرستان از کشاورزان تحویل گرفته شد که شامل گندم مازاد بر نیاز کشاورزان و بخش بذر بود. این میزان خرید در ۷ مرکز مجزا شامل ۲ مرکز اداره غله و ۵ مرکز تعاونی روستایی (واقع در روستاهای قره‌کند، یکه‌شه‌وه، درویشان، رحیم‌خان و قلعه‌رسول‌سیت) انجام گرفته بود.

گفتنی است در سال زراعی گذشته نیز ۷۰ هزار هکتار از اراضی دیم و ۱۱ هزار هکتار از اراضی آبی بوکان به کشت گندم اختصاص یافته بود.