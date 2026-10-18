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به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نهمین جلسه کمیته راهبری شبکه آموزشی دانش‌آموز (شاد) به ریاست سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله معاونان وزارت آموزش‌وپرورش برگزار شد.

تأکید بر متولی اصلی راهبری شاد

آقامیری در این جلسه با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف نقش آموزش‌وپرورش به‌عنوان متولی اصلی راهبری شبکه شاد گفت: باید نحوه تنظیم‌گری، مدل تجاری، وضعیت تعرفه‌گذاری خدمات و تفکیک خدمات رایگان از سایر خدمات مشخص شود و وزارت آموزش‌وپرورش ظرف ۱۰ روز این موضوعات را تعیین تکلیف کند تا مدل مالکیت حقوقی جدید شاد به بهترین نحو اجرایی شود.





ضرورت برنامه‌ریزی برای سکو‌های موازی

وی افزود: باید برای مدیریت و راهبری شبکه شاد و سکو‌های موازی ارائه‌دهنده خدمات آموزشی و پرورشی در کشور برنامه‌ریزی شود و مشکلات حقوقی و مالکیتی این حوزه برطرف گردد.





گزارش آموزش‌وپرورش از مسیر آینده شاد

در این جلسه، نمایندگان وزارت آموزش‌وپرورش گزارشی از وضعیت فعلی شاد و مسیر آینده آن برای تبدیل شدن به بخشی از زیست‌بوم تربیت و آموزش دانش‌آموزان، به‌عنوان سکوی ملی محصولات و خدمات امن، جذاب و تربیتی کودک و نوجوان، ارائه کردند.





ابهامات درباره تأسیس شرکت خصوصی

پس از گزارش باقرزاده، نماینده وزارت آموزش‌وپرورش، موضوع تعیین تکلیف وضعیت حقوقی شاد بررسی شد و با توجه به مجوز هیئت وزیران به این وزارتخانه برای تأسیس یک شرکت خصوصی با سهامی همراه اول و آموزش‌وپرورش، نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و سازمان بازرسی کل کشور ابهامات و اشکالات این رویه را مطرح کردند.





آمار کاربران و پیام‌های شاد

بر اساس گزارش ارائه‌شده، بیش از ۷۲ میلیون کاربر شبکه شاد را نصب کرده‌اند و بیش از ۱۶ میلیون کاربر روزانه و بیش از ۲۴ میلیون کاربر ماهانه در آن فعال هستند. همچنین تاکنون بیش از ۲۹۱ میلیارد پیام و ۴۶ میلیارد فایل در این شبکه جابه‌جا شده است و بر اساس نظرسنجی‌ها، «کلاس‌ها» و «پیام‌رسان» جذاب‌ترین سرویس‌های آن اعلام شده‌اند.





خدمات و امکانات فعال شبکه دانش آموزی شاد

امکان تبادل رایگان پیام و انواع فایل، برقراری تماس صوتی گروهی و تماس تصویری خصوصی، گفت‌و‌گو در گروه کلاس‌های رسمی، ساخت گروه و کانال برای معلمان و مدیران، ایجاد پخش زنده در کانال و مدیریت ارسال پیام به تفکیک نقش، استان و پایه تحصیلی از جمله امکانات این شبکه است. کلاس مجازی شاد، سرویس آزمون‌ساز، شادبین، رویداد، تماشا، سرویس دیدنی، سرویس ورزشی، مدیریت کاربری والدین و صفحات ویژه مناسبتی همچون «جنگ رمضان» از دیگر خدمات فعال در شاد هستند.





چالش‌های مالی و حاکمیتی

در ادامه، معاونت فرهنگی، اجتماعی و محتوایی مرکز ملی فضای مجازی گزارشی درباره الزامات توسعه سامانه شاد، تعیین تکلیف وضعیت حقوقی آن و محل تأمین هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای ارائه کرد.

در این گزارش، مالکیت و وضعیت حقوقی سامانه شاد از منظر نحوه اعمال حکمرانی آموزش‌وپرورش و تأمین منابع سرمایه‌ای، از جمله تخصیص اعتبارات، به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اجرایی‌سازی مصوبه شاد اعلام شد. پس از تأکید بر اصول و الزامات حاکمیتی از جمله صدور مجوز و تأیید صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات آموزش‌وپرورش عمومی در فضای مجازی، حاکمیت و حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی دانش‌آموزان، معلمان و سایر ذی‌نفعان، تنظیم‌گری و نظارت بر خدمات عمومی، رسیدگی به تخلفات و ضوابط صیانت از کودکان و نوجوانان، مزایا و معایب مدل‌ها و راهکار‌های پیشنهادی تشریح شد.





تأکید بر وحدت حاکمیت

همچنین بر تعدد سکو‌های ارائه‌دهنده خدمات، همراه با وحدت حاکمیت و استاندارد‌ها تحت نظارت وزارت آموزش‌وپرورش، تأکید شد.