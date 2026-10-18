جانشین استاندار و ارشد هماهنگی مدیریت بحران خراسان جنوبی با اشاره به احتمال وقوع پدیده النینو از دهه اول آبان در استان، از آمادگی و اقدامات پیشگیرانه در مواجهه با این پدیده اقلیمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی به مناسبت گرامیداشت روز ملی مدیریت بحران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه گرچه این پدیده به صورت ویژه در نوار شمالی و غربی کشور رخ می‌دهد گفت: خراسان جنوبی نیز تحت تأثیر این پدیده خواهد بود و از دهه اول آبان به ویژه در شرق و جنوب استان رخ می‌دهد.

آخوندی افزود: دستورالعمل‌های ویژه النینو از سوی سازمان مدیریت بحران کشور به استان ابلاغ شده که به تمامی دستگاه‌ها ارسال شده تا در مواقع بحران آمادگی کامل داشته باشند.

وی همچنین به لایروبی ۶۷ کیلومتری رودخانه‌های استان اشاره کرد و گفت: ارائه برنامه‌های آموزشی به تمامی دهیاران استان، برگزاری جلسه‌های تخصصی و جلسه هم اندیشی با صدا وسیما برای اطلاع رسانی ویژه این پدیده، از جمله برنامه‌های مدیریت بحران برای پیشگیری از پیامد‌های ناشی از پدیده ال نینو در استان است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری افزود: هم اکنون ۶۸ سوله در استان برای اسکان اضطراری شناسایی شده و در بانک اطلاعاتی مدیریت بحران قرار دارد.

آخوندی افزود: همچنین ۱۴۱ روستای خراسان جنوبی، در معرض در خطر شناسایی شدند که در صورت تامین اعتبار بازسازی این روستاها در اولویت است.

وی همچنین با توجه به احتمال وقوع این پدیده در پی بارندگی‌های فصل پاییز و امکان بیمه رایگان ۱۷ محصول در استان، از کشاورزان خواست نسبت به بیمه محصولات خود و جمع آوری هر چه سریعتر محصولات اقدام کنند.