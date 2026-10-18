رئیس کل دادگستری استان سمنان از تحقق صلح و سازش در پنج پرونده حقوقی و کیفری در گرمسار و دامغان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری ارزش مالی این پرونده ها را نزدیک به ۴۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت : این پرونده‌ها از نظر ارزش مالی، نوع اختلاف و تعدد اصحاب دعوا از اهمیت ویژه‌ای داشتند و با ورود مؤثر مجموعه قضایی و شورا‌های حل اختلاف، زمینه گفت‌و‌گو، تفاهم و دستیابی به توافقی متقابل میان طرفین فراهم شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به نقش شورا‌های حل اختلاف در فرایند مصالحه تصریح کرد: بخشی از این پرونده‌ها در شعبه دوم شورای حل اختلاف گرمسار و شعبه دوم شورای حل اختلاف دامغان مورد رسیدگی قرار گرفت و با تلاش اعضا و دبیران این شوراها، اختلافات موجود از طریق گفت‌و‌گو و توافق طرفین حل‌وفصل شد.

وی خاطرنشان کرد: حصول سازش در این پرونده‌ها، علاوه بر پایان دادن به اختلافات موجود، از تداوم دعاوی و پیامد‌های احتمالی ناشی از استمرار اختلاف میان طرفین جلوگیری کرد.