

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آیین رونمایی از برنامه توسعه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، مهدی تاج، رئیس فدراسیون، مهدی محمد نبی، نایب رئیس فدراسیون، طهمورث حیدری، عضو هیات رییسه، شهرزاد مطفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان و سمیه دهقانیان، رییس دپارتمان جوانان در مدرسه رازی تهران برگزار شد.

رئیس فدراسیون درباره امضا تفاهم نامه با آموزش و پرورش عنوان کرد: امروز تفاهم نامه خوبی نوشتیم. از ۶ هزار افتتاح ۴ هزار چمن مصنوعی افتتاح شده است. یکی از فواید این کار‌ها این است که ورزش را ارزان می‌کنیم. در قدیم مدارس مهمتر از باشگاه‌ها بودند.

وی افزود:در زمان فعلی همان اتفاقات قبل در حال رخ دادن است. یک زمانی زمین خاکی زیاد داشتیم که بازیکن ساز بودند. ما به جای ورزش محلات به سمت ورزش مدارس می‌رویم و با قدرت ادامه می‌دهیم.