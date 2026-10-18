به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار نسبتا شدید باران، رعد و برق، وزش باد نسبتا شدید موقتی و احتمال تگرگ یکشنبه (۲۶ مهر) در شمال و شرق هرمزگان و جنوب و جنوب شرق کرمان و دوشنبه (۲۷ مهر) در شمال و شرق هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و آبروها، اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور، خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی توصیه می‌کند.