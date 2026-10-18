­تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران امروز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، میزبان عرضه بیش از یک میلیون و ۲۱۹ هزار تن از انواع محصولات زنجیره سنگ‌آهن شامل سنگ‌آهن دانه‌بندی، کلوخه، گندله و کنسانتره بود.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس جدیدترین اطلاعیه عرضه منتشرشده از سوی بورس کالای ایران، در بخش سنگ‌آهن کلوخه، بیشترین حجم عرضه امروز به میزان ۴۲۰ هزار تن با نرخ پایه ۳۰ هزار و ۶۷۱ ریال بر روی تابلوی معاملات در دسترس متقاضیان قرار گرفت.

همچنین، در بخش گندله سنگ‌آهن به عنوان حلقه کلیدی خوراک واحدهای احیای مستقیم، حجم قابل توجه ۴۱۴ هزار و ۵۰۰ تن با قیمت پایه ۱۵۳ هزار و ۸۰۱ ریال روانه تالار حراج شد.

از سوی دیگر، فعالان بازار کنسانتره سنگ‌آهن نیز امروز شاهد عرضه ۲۴۹ هزار و ۸۰۰ تن از این محصول پایه با قیمت پایه ۱۳۷ هزار و ۳۱۴ ریال بودند.

علاوه بر این، حجم ۱۳۵ هزار تن سنگ‌آهن دانه‌بندی‌شده نیز با قیمت پایه ۶۲ هزار و ۱۸۳ ریال بر روی تابلوی عرضه تالار صنعتی و معدنی در دسترس خریداران قرار گرفته است تا در مجموع، بیش از ۱.۲ میلیون تن مواد اولیه معدنی شریان اصلی تولید فولاد کشور را تغذیه کند.