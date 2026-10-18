به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سید شریف شریفی با اشاره به اهمیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: اراضی زراعی و باغی از منابع ارزشمند تولید محصولات کشاورزی و تأمین نیازهای غذایی جامعه هستند و حفاظت از این اراضی در برابر تغییرکاربری‌های غیرمجاز، نقش مهمی در پایداری تولید، حفظ منابع طبیعی و تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

وی افزود: تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی علاوه بر کاهش سطح زمین‌های قابل کشت، زمینه‌ساز تهدید ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی است؛ از این‌ رو، پیشگیری از وقوع تخلفات، شناسایی به‌موقع موارد تغییرکاربری و برخورد قانونی با متخلفان باید به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی خوزستان با اشاره به اجرای ششمین مرحله طرح سراسری حکاک (حفظ کاربری اراضی کشاورزی) در شهرستان‌های باوی و بهبهان تصریح کرد: این طرح با هدف مقابله با تغییرکاربری‌های غیرمجاز، پیشگیری از گسترش تخلفات و ایجاد بازدارندگی در برابر متخلفان، با مشارکت اکیپ‌های گشت حفظ کاربری شهرستان‌ها، یگان امداد و مأموران نیروی انتظامی اجرا شد.

سرهنگ شریفی ادامه داد: در جریان اجرای این مرحله از طرح، ۱۱ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز تخریب و بیش از یک هکتار از اراضی کشاورزی در شهرستان‌های باوی و بهبهان آزادسازی شد.

وی با تأکید بر اینکه صیانت از اراضی کشاورزی نیازمند اقدامات پیشگیرانه، نظارت مستمر و برخورد قاطع و قانونی با متخلفان است، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های نظارتی و عملیاتی در کنار افزایش آگاهی عمومی درباره پیامدهای تغییرکاربری غیرمجاز، می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از سرمایه‌های بخش کشاورزی داشته باشد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی خوزستان در پایان گفت: اجرای طرح حکاک با برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم در سایر شهرستان‌های استان نیز ادامه خواهد داشت تا با جلوگیری از تخریب اراضی مستعد کشاورزی، زمینه حفظ ظرفیت تولید و پشتیبانی از امنیت غذایی جامعه فراهم شود.