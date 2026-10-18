استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش دانشگاه در تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید علم و حل مسائل جامعه گفت: رؤسای دانشگاه‌های کرمانشاه می‌توانند رایزنان علمی ایران در عراق باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه را دارای نقشی کلیدی در تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید علم، نوآوری و حل مسائل جامعه دانست و افزود: مهم‌ترین و بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه، نیروی انسانی توانمند و تحصیل‌کرده است.

حبیبی با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه دانشگاه کارخانه انسان‌سازی و مبدأ همه تحولات است گفت: دانشگاه نقش بسیار مهمی در توسعه دارد و باید از ظرفیت آن برای پیشرفت همه‌جانبه استان و کشور استفاده شود.

وی گفت: استان کرمانشاه با ۱۹ دانشگاه و مرکز آموزش عالی و حدود ۶۰ هزار دانشجو، قطب علمی غرب کشور محسوب می‌شود و دانشگاه رازی و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز به‌عنوان دانشگاه‌های مادر و از برند‌های دانشگاهی کشور، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه علمی استان و منطقه دارند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، خاطرنشان کرد: کرمانشاه دارای نزدیک به ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان و حدود ۷۰۰ شرکت فناور است که این ظرفیت موجب تحول اساسی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان شده است.

وی خواستار مساعدت دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای راه‌اندازی دانشکده هنر در استان شد و گفت: موضوع راه‌اندازی دانشکده هنر پیش از این پیگیری و مجوز آن نیز تا حدود زیادی اخذ شده بود، اما محدودیت‌های اخیر در توسعه دانشکده‌ها موجب شده است این طرح عملیاتی نشود.