بیست‌وهفتمین نشست پایش برنامه‌های مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی، با بررسی تعهدات دستگاه‌های مسئول، برنامه واگذاری واحد‌ها در سال ۱۴۰۵ و نحوه حمایت از گروه‌های واجد شرایط برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تحریره زیربنایی خبرگزاری صداوسیما، بیست‌وهفتمین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن با هدف بررسی روند اجرای نهضت ملی مسکن و ارزیابی اقدامات دستگاه‌های متولی در حال برگزاری است.

در این نشست، عملکرد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در اجرای طرح‌های مسکونی و برنامه افتتاح واحدها در سال ۱۴۰۵ بررسی می‌شود.

رسیدگی به روند اجرای طرح جوانی جمعیت و وضعیت پرداخت کمک‌های حمایتی به خانوارهای کم‌درآمد نیز از دیگر محورهای این نشست است.

همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه مسکن، وام‌های خودمالک و اقدامات انجام‌شده برای تأمین مسکن ایثارگران در دستور کار مسئولان قرار دارد.

شناسایی موانع اجرایی، پیگیری تعهدات دستگاه‌ها و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول از اهداف این نشست برای تسریع در تکمیل طرح‌ها و تسهیل خانه‌دار شدن متقاضیان اعلام شده است.