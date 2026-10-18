رئیس دانشگاه تهران گفت: حمایت از نخبگان با هدف ماندگاری آنها و کمک به اینکه در دوران تحصیل دغدغه معیشت نداشته باشند انجام می‌شود تا بتوانند بیشتر به درس بپردازند و خروجی‌شان خروجی قابل قبولی برای کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در این مراسم که چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ در باغ هزار دستان برگزار شد، درباره طرح‌های حمایتی از جمله بورس نخبگان دانشگاه سخن گفت و افزود: «خیّر محترم علاوه بر اهدای جایزه به فارغ‌التحصیلان برتر، در طرح بورس نخبگان نیز حمایت از ۵۰ نفر را پذیرفتند.»

دکتر امید با اشاره به فلسفه این طرح تاکید کرد: «حمایت از نخبگان با هدف ماندگاری آنها و کمک به اینکه در دوران تحصیل دغدغه معیشت نداشته باشند انجام می‌شود تا بتوانند بیشتر به درس بپردازند و خروجی‌شان خروجی قابل قبولی برای کشور باشد.»

سابقه بنیاد دانشگاه و چشم‌انداز آینده

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه طرح‌های جدید حمایتی از دانشجویان در بنیاد دانشگاه تهران در حال پیگیری و اجراست، افزود: «بنیاد دانشگاه در بیش از یک دهه فعالیت، طرح‌های دیگری هم داشته و حتماً در آینده نیز طرح‌ها و زمینه‌های دیگری برای کمک فراهم خواهد شد. دانشگاه با پشتوانه فکری، مادی و معنوی خیّرین بزرگوار تلاش می‌کند شرایط زیست دانشجویی را بهتر کند.»

بهبود زیست دانشجویی در شرایط سخت

دکتر امید با تأکید بر محدودیت‌های موجود اظهار داشت: «همه ما با گرفتاری‌های کشور و شرایط سختی که با آن مواجهیم آشنا هستیم و می‌دانیم دانشگاه چه شرایطی دارد، ولی کمک‌هایی که در سال‌های اخیر، به‌ویژه از سوی یاریگران و خیّرین بزرگوار به دانشگاه شده، باعث شده محیط دانشجویی و زیست دانشجویی بهتر شود.»

قدردانی از حرکت ارزشمند خیّرین

رئیس دانشگاه تهران خطاب به حاضران گفت: «امیدوارم همه ما حامی این نوع طرح‌ها باشیم. در شرایطی که در کشور عده‌ای در تلاشند برای سودجویی و افزایش مال و ثروت از هر راهی استفاده کنند، بزرگوارانی از مال خود در مسیر حمایت از علم و فناوری کمک می‌کنند. امیدوارم اقداماتی نظیر کار این خیّر ارجمند، در عرصه‌های دیگر هم انجام شود و توسعه پیدا کند تا باعث شود مرجعیت محیط دانشجویی دانشگاه تهران حفظ شده و تقویت و ارتقا پیدا کند.»

محور اصلی فعالیت دانشگاه، دانشجو است

رئیس دانشگاه تهران از رؤسای دانشکده‌ها و استادان حاضر سپاس‌گزاری کرد و افزود: «حضور دانشجویان محور همه فعالیت‌های دانشگاه است. همه ارکان دانشگاه از کارمندان و استادان تلاش می‌کنند تا شرایط بهتری برای کار تحصیل و آموزش دانشجویان رقم بخورد.»

خطاب به دانشجویان: در آینده یاریگر دانشگاه باشید

دکتر امید در بخش پایانی صحبت خود، خطاب به دانشجویان گفت: «احتمالاً بخشی از شما بزرگواران در دانشگاه تهران پذیرفته شده‌اید و در دوره کارشناسی ارشد یا دکتری هم در همین دانشگاه تحصیل می‌کنید، بعضی از شما به دانشگاه دیگری می‌روید یا تصمیم دارید برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروید هر کجا به تحصیل ادامه بدهید خوب است و اگر علاقه‌مندید وارد بازار کار شوید هم خوب است. امیدوارم آنچه در دانشگاه آموخته‌اید در زندگی‌تان مفید باشد و همیشه دانشگاه تهران انتخاب اول شما باشد. اما مهم¬تر از اینها، امیدوارم در آینده، علاوه بر انتقال دانش و تجربیات خود، روزی در جایگاهی قرار بگیرید که از جمع دیگری از دانشجویان حمایت کنید و یاریگر دانشگاه باشید.»

باید به وطن کمک کنیم و انسان‌ها را به خوب و بد تقسیم نکنیم

یاریگر طرح جایزه کریم نیز، در سخنانی در این مراسم، با تأکید بر ضرورت کمک به وطن، انتقاد خود را از فریب‌خوردگی در تعامل با غرب و آمریکا مطرح کرد و گفت: «باید نسبت به منافع کشور هوشیار بود. نباید این موارد به‌عنوان افتخار تلقی شود، شناخت واقعیات و پرهیز از ساده‌انگاری در تحلیل رفتار قدرت‌های خارجی مهم است.»

وی بر لزوم تحول مداوم باور‌ها و پرهیز از ماندن در کلیشه‌ها تأکید کرد و گفت: «انسان نباید ۵۰ سال با یک باور ثابت بماند. خواندن آثار بزرگان ادب فارسی مانند شاهنامه و گلستان سعدی راهی برای اصلاح باور‌های نادرست و رسیدن به فهم عمیق‌تر از زندگی است.»

دکتر محمود کمره‌ای، رئیس هیأت‌مدیره بنیاد حامیان دانشگاه تهران، دیگر سخنران این مراسم ضمن خیرمقدم به حاضران، از بانی جایزه کریم برای فراهم کردن فرصت تقدیر از دانش‌آموختگان رتبه اول تعدادی از رشته‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد دانشگاه در دومین سال متوالی تشکر و ابراز امیدواری کرد که فرهنگ قدردانی از نخبگان و حمایت از استعداد‌های برتر در دانشگاه گسترش یابد.

گفتنی است بر اساس شیوه‌نامه اجرایی، از ۵۰ دانش‌آموخته برتر این دوره، ۴۷ جایزه برای رتبه اول کارشناسی از ۱۵ دانشکده و دانشکدگان، ۲ جایزه برای رتبه اول کارشناسی ارشد در رشته‌های فلسفه و زبان و ادبیات فارسی و ۱ جایزه برای رتبه اول دکتری رشته فلسفه اهدا شد. شرط اصلی احراز صلاحیت، کسب بالاترین معدل کل در میان دانشجویان ورودی هر دوره در رشته‌های مشخص‌شده بود.

اسامی برگزیدگان اعلام‌شده در این مراسم که مورد تجلیل قرار گرفتند به این شرح است:

دانشکدگان فنی: امیررضا نادی، مهندسی برق، کارشناسی پیوسته؛ محمدارمیا باباجانیان، مهندسی عمران، کارشناسی پیوسته؛ علی کلانتری، مهندسی نقشه‌برداری، کارشناسی پیوسته؛ حسان سبزچی اصل، مهندسی شیمی، کارشناسی پیوسته؛ درسا دولتخواه اوچ‌بلاغ، مهندسی پلیمر، کارشناسی پیوسته؛ علی حلاج‌زاده نیری، مهندسی نفت، کارشناسی پیوسته؛ صدرا ادیب، مهندسی مکانیک، کارشناسی پیوسته؛ فرزاد اورنگ، مهندسی مکانیک، کارشناسی پیوسته؛ طنین یزدانی، مهندسی مواد و متالورژی، کارشناسی پیوسته؛ یلدا زارع بنی‌اسدی، مهندسی صنایع، کارشناسی پیوسته؛ مصطفی کرمانی‌نیا، مهندسی کامپیوتر، کارشناسی پیوسته.

دانشکدگان علوم: سارا سادات عصمتی، فیزیک مهندسی، کارشناسی پیوسته؛ فاطمه وکیلی، بیوتکنولوژی، کارشناسی پیوسته؛ عرشیا ارسلانی، شیمی محض، کارشناسی پیوسته؛ مهدی مستعانی، زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، کارشناسی پیوسته؛ محمدحسین نادری، ریاضیات و کاربردها، کارشناسی پیوسته؛ امیررضا مزینانی، علوم کامپیوتر، کارشناسی پیوسته؛ پارسا جمعه‌پور، زیست‌شناسی جانوری، کارشناسی پیوسته.

دانشکدگان هنر‌های زیبا: محمدپارسا آقاخانی، مهندسی معماری، کارشناسی پیوسته؛ نیوشا لواسانی، مهندسی شهرسازی، کارشناسی پیوسته؛ گلاره حسامی‌آذر، ارتباط تصویری، کارشناسی پیوست؛ مهسا خلفی، نوازندگی موسیقی ایرانی، کارشناسی پیوسته؛ شایا قنادان‌زاده، طراحی صنعتی، کارشناسی پیوسته؛ بهاره سادات ناجی اصفهانی، عکاسی، کارشناسی پیوسته؛ اشکان حیدری مرادآبادی، ادبیات نمایشی، کارشناسی پیوسته.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی: حدیث گرچی، زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی پیوسته؛ مطهره قربانعلی، فلسفه، کارشناسی پیوسته؛ نرگس مظفری مطلع، باستان‌شناسی، کارشناسی پیوسته؛ سیدمحمد طباطبایی، تاریخ، کارشناسی پیوسته؛ زهرا کاشانی اسدی جعفری، زبان و ادبیات فارسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته؛ محمد کریمی، فلسفه، کارشناسی ارشد ناپیوسته.

دانشکدگان فارابی: زهرا فاطمی، فلسفه، کارشناسی پیوسته؛ محمدمبین ایرانی‌پور، مدیریت مالی، کارشناسی پیوسته؛ علی‌اکبر حسنی، حقوق، کارشناسی پیوسته؛ محمدجواد سمیعی زفرقندی، مهندسی کامپیوتر، کارشناسی پیوسته؛ مسعود علی‌بیک، فلسفه، کارشناسی ارشد ناپیوسته.

دانشکدگان مدیریت: مریم رواتان، مدیریت مالی، کارشناسی پیوسته؛ نگین زارع، مدیریت دولتی، کارشناسی پیوسته؛ امیررضا فریدونی، حسابداری، کارشناسی پیوسته؛ باربد طراوت، مدیریت بازرگانی، کارشناسی پیوسته.

دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی: آتنا بهشتی‌فر، علوم و مهندسی صنایع غذایی، کارشناسی پیوسته؛ آرزو ابراهیمی، علوم و مهندسی آب، کارشناسی پیوسته؛ ثمر اکباتان، علوم و مهندسی محیط زیست، کارشناسی پیوسته.

دانشکده الهیات و معارف اسلامی: زهرا محسنی، فلسفه و کلام اسلامی، کارشناسی پیوسته؛ مهلا علی‌پور، فقه و مبانی حقوق اسلامی، کارشناسی پیوسته.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی: مهشید روزه‌دار، حقوق، کارشناسی پیوسته؛ سهیلا بقایی، علوم سیاسی، کارشناسی پیوسته.

دانشکده دامپزشکی: ملینا نوری مشهدی جعفرلو، دامپزشکی، کارشناسی پیوسته.

دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی: امیرمهدی تبار، روان‌شناسی، کارشناسی پیوسته.

دانشکده اقتصاد: مارال گلابی، اقتصاد، کارشناسی پیوسته.