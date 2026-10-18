به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حامد محمدی، دیشب در برنامه گفتگویی ویژه خبری از صدا و سیمای خراسان رضوی افزود: استاندارد اجباری فقط مربوط به کالا‌ها نیست و یک سری فعالیت‌های خدماتی مثلا سردخانه‌های نگهداری مواد غذایی مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند.

وی گفت: استاندارد یعنی حداقل مطلوبیت‌های که کالا یا خدمت باید داشته باشد تا برای مصرف کننده آسیب جسمی، اقتصادی یا سلامتی نداشته باشد و در مراحل بالاتر از استاندارد، کیفیت قرار میگیرد.

محمدی افزود: بازرسی‌های اداره استاندارد غیر از مرحله تولید در مرحله عرضه و بازار هم صورت میگیرد و همه مراحل تولید و زنجیره توزیع و عرضه را هم شامل میشود.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: اداره استاندارد نماینده‌ای به عنوان مدیر کنترل کیفیت در واحد‌های صنعتی دارد و ازطریق بررسی‌های اولیه و بازرسی‌های ادواری شرایط استقرار نظام کیفیت رو بررسی میکند.

وی با اشاره به اینکه حداقل چهار نمونه برداری از واحد‌های تولیدی در سال انجام میشود افزود: اگر محصول یا خدمت تولید شده مطابق با استاندارد نباشد تعداد نمونه برداری‌ها در سال بیشتر میشود و این میتواند منتج به تعلیق یا ابطال پروانه استاندارد ان واحد شود.

محمدی افزود: پروانه استاندارد دائما در حال چک شدن است و اگر یک کالا در فاکتور بحرانی مردود شود کمیسیون شبه قضایی به نام کمیسیون ماده ۴۲ هم برای برخوزد قضایی با مساله ورود میکند.

وی بااشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون بیست و چهار جلسه قضایی در خراسان رضوی تشکیل شده است گفت: از نظرتشکیل جلسات کمیسیون ماده ۴۲ در کشور اول هستیم یعنی نظارت‌های دقیقی درتولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در خراسان رضوی صورت میگیرد.

وی تاکید کرد: به ازای هر پروانه استاندارد و علامت استاندارد روی کالا‌ها یک کد منحصر‌به‌فرد ده رقمی در زیر علامت استاندارد درج میشود و مصرف کننده میتواند با پیامک که این کد به سر شماره ۱۰۱۵۷ از اعتبار و اصالت این پروانه مطلع شوند

محمدی افزود: در یک سال گذشته در خانه‌های سالمندان و هتل‌ها بیشترین استاندارد سازی خدمات را داشتیم که باعث اعتماد مصرف کننده و رونق تجارت و درآمد زایی آنها بشده است.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: تجهیزات تفریحی در خراسان رضوی به ویژه مشهد مشمول مقررات استاندارد اجباری است و کنترل‌های شدید روی تجهیزات تفریحی صورت میگیرد، چون حوادث آن آنی اتفاق می‌افتد.

محمدی افزود: برای حمایت از صنایع کوچک و واحد‌های تولیدی که تازه مشغول به فعالیت شده‌اند، بسته حمایتی و یک سری تسهیلاتی در نظر گرفته‌ایم که در همه ان‌ها خط قرمز‌های مصرف‌کننده نباید آسیب ببیند.