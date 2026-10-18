به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ناهید جراحی، پرستار با ۲۳ سال سابقه و مسئول بخش داخلی بیمارستان شهید رجایی گچساران، یکی از این پرستاران نمونه است.

او در کنار فعالیت‌های درمانی، پنج کتاب با محوریت تجربیات و دانش حرفه‌ای خود نوشته و با حضور در کنفرانس‌های تخصصی، در مسیر انتقال تجربه و ارتقای دانش پرستاری گام برداشته است.

علیرضا صیفوری، پرستار بخش اعصاب و روان بیمارستان شهید رجایی گچساران، نیز از دیگر پرستاران نمونه کشوری است که خدمت به بیماران را مسئولیتی مهم می‌داند و می‌گوید تمام توان خود را برای مراقبت از بیماران به کار می‌گیرد.

آذین گرجی‌نیا، مسئول بخش مراقبت‌های بیمارستان بی‌بی حکیمه گچساران، کسب عنوان پرستار نمونه کشوری را مایه افتخار می‌داند و معتقد است این موفقیت، مسئولیت او را در قبال بیماران و همکارانش سنگین‌تر کرده است.

لیلا محمدی، پرستار اورژانس بیمارستان بعثت نفت گچساران با ۱۷ سال سابقه فعالیت، چهارمین پرستار نمونه کشوری این شهرستان است؛ پرستاری که با عشق به حرفه خود، در خط مقدم ارائه خدمات درمانی و رسیدگی به بیماران فعالیت می‌کند.

انتخاب این چهار پرستار گچسارانی به‌عنوان نمونه کشوری، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی جامعه پرستاری و پاسداشت نقش ارزشمند آنان در حفظ سلامت جامعه است.

روز پرستار، فرصتی برای قدردانی از کسانی است که در لحظه‌های دشوار بیماری، در کنار بیماران می‌مانند؛ بی‌آنکه خستگی، مسئولیتشان را کم‌رنگ کند.