



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون روابط عمومی سپاه فجر فارس با تشریح اهداف این رویداد، تعمیق معنویت، اقتدار درونی و ترویج فرهنگ نماز میان پاسداران و سربازان را از اولویت‌های اصلی این اجلاسیه برشمرد.

جلال یارمحمدی با اشاره به اهداف برگزاری چهارمین اجلاسیه نماز اظهار کرد: برنامه‌های امسال در سه حوزه تولید محصولات علمی و پژوهشی، تبلیغ و ترویج فرهنگ نماز و بخش سربازان دنبال می‌شود.

او با بیان اینکه تولید و تعمیق معنویت، افزایش اقتدار معنوی و تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی از اهداف اصلی این اجلاسیه است، افزود: اقامه نماز نقش مهمی در تحقق این اهداف و گسترش فرهنگ معنوی در مجموعه سپاه دارد.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه فجر استان فارس با اشاره به عملکرد این مجموعه در دوره‌های گذشته بیان کرد: سپاه فجر فارس در سه دوره قبلی این اجلاسیه موفق به کسب رتبه نخست شده است.

یارمحمدی ادامه داد: امسال نیز سپاه فجر در حوزه اقامه نماز، تولید محصولات فرهنگی و مرمت و بازسازی نمازخانه‌های رده‌های مختلف سپاه در سراسر استان عملکرد مطلوبی داشته است.

دبیر همایش استانی نماز سپاه فجر با اشاره به برنامه‌های اجراشده در سطح استان گفت: همایش نماز در تمامی شهرستان‌های فارس با محوریت نواحی مقاومت بسیج و با شعار محوری «نماز؛ منشأ تحول و نماد انسجام» برگزار شده و از فعالان عرصه اقامه نماز نیز تجلیل به عمل آمده است.

او با اشاره به روند ارسال آثار به دبیرخانه چهارمین اجلاسیه سراسری نماز در قزوین اظهار کرد: تألیفات، مقالات علمی و آثار رسانه‌ای پاسداران و سربازان برای بررسی به دبیرخانه این اجلاسیه ارسال شده است.

یارمحمدی افزود: در اجلاسیه استانی فارس، از فعالان اقامه نماز در میان خانواده‌ها، پاسداران و سربازان تجلیل می‌شود و از صاحبان آثار برتر با موضوع نماز نیز قدردانی خواهد شد.همچنین از تجلیل خانواده‌های دو شهید جنگ رمضان در این مراسم خبر داد.