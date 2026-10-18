

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: محمد مهدی آهنین جان از خراسان جنوبی به‌عنوان داور بخش تخصصی «کاروینگ» در سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی منصوب شد.

کامرانی فرد افزود: طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم، محمد مهدی آهنین جان، استعداد درخشان و برگزیده مهارتی خراسان جنوبی در مسابقات ملی که با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) – مجری طرح توسعه صنعت گوهر سنگ کشور در قم برگزارشد، بخش تخصصی «کاروینگ» را داوری کرد.





وی گفت: این رخداد، جلوه‌ای بارز از فرآیند پرثمر شناسایی، پرورش و شکوفایی استعداد‌های بومی در بستر مسابقات مهارت است که اکنون برگزیدگان آن نه تنها در عرصه رقابت، بلکه در مسند داوری و هدایت رویداد‌های ملی خوش می‌درخشند.