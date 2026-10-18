معرفی محمد مهدی آهنین جان از خراسان جنوبی به عنوان داور مسابقات کشوری گوهرتراشی
محمد مهدی آهنین جان از خراسان جنوبی بهعنوان داور بخش تخصصی «کاروینگ» در سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
مدیرکل فنی و حرفهای خراسان جنوبی گفت: محمد مهدی آهنین جان از خراسان جنوبی بهعنوان داور بخش تخصصی «کاروینگ» در سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی منصوب شد.
کامرانی فرد افزود: طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان قم، محمد مهدی آهنین جان، استعداد درخشان و برگزیده مهارتی خراسان جنوبی در مسابقات ملی که با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) – مجری طرح توسعه صنعت گوهر سنگ کشور در قم برگزارشد، بخش تخصصی «کاروینگ» را داوری کرد.
وی گفت: این رخداد، جلوهای بارز از فرآیند پرثمر شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادهای بومی در بستر مسابقات مهارت است که اکنون برگزیدگان آن نه تنها در عرصه رقابت، بلکه در مسند داوری و هدایت رویدادهای ملی خوش میدرخشند.