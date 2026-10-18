هم‌زمان با ایام ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، نمایشگاه عکس شهدای سلامت با عنوان یک ایران پرستار در ایستگاه مترو مدافعان سلامت تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ هم‌زمان با ایام ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، نمایشگاه عکس شهدای سلامت با عنوان یک ایران پرستار در ایستگاه مترو مدافعان سلامت تهران آغاز به کار کرد.

این رویداد به همت اداره‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، معاونت پرستاری وزارت بهداشت و شرکت بهره‌برداری مترو تهران، با حضور مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری و جمعی از مسئولان حوزه سلامت و مدیریت شهری برگزار شد.

رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در این مراسم با تبریک ایام روز پرستار، فداکاری‌های جامعه درمان را در برهه‌های سرنوشت‌ساز ستود و گفت: سپیدپوشان سلامت از سال‌های دفاع مقدس، جنگ تحمیلی دوم و سوم تا خطوط مقدم بحران‌هایی، چون کرونا، شجاعت و ایثار اجتماعی را به زیبایی معنا کرده‌اند.

وی ضمن قدردانی از شهرداری تهران با تأکید بر لزوم روایت هنرمندانه رشادت شهدای سلامت برای نسل جوان افزود: بهره‌گیری از فضا‌های پرتردد شهری نظیر مترو، فرصتی ارزشمند برای پیوند عموم شهروندان با فرهنگ ایثار و بازخوانی فداکاری‌های اسطوره‌های معاصر است.