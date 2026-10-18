سخنگوی دولت با تاکید بر نقش بخش خصوصی در تامین نیاز‌های کشور و تداوم تولید، گفت: دولت تلاش می‌کند با رفع موانع تولید و حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه عبور از شرایط دشوار کنونی را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت: دولت بر این باور است که با همکاری و هم‌افزایی می‌توان از شرایط دشوار کنونی عبور کرد تلاش ما این است که صدای بخش خصوصی شنیده شود و در تصمیم‌گیری‌ها، نظرات و دیدگاه‌های فعالان این حوزه مورد توجه قرار گیرد از این رو هیچ تصمیمی بدون نظر کارشناسی صاحبان بخش خصوصی در دولت گرفته نمی‌شود.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور پزشکیان بر ضرورت گره‌گشایی از مشکلات فعالان اقتصادی افزود: باید تهدید‌های موجود را به فرصت تبدیل کنیم و با تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی، زمینه رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی را فراهم آوریم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اگر امروز با وجود شرایط دشوار و محدودیت‌های تحمیل‌شده، شاهد کمبود کالا نیستیم، بخش مهمی از این موضوع مرهون تلاش‌های بخش خصوصی در کنار سایر مردم ایران است.

وی عنوان کرد: یکی از موضوعات مهم، تفکیک مالکیت شرکت‌های دولتی از مدیریت آنهاست؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ مالکیت دولت، امکان بهره‌گیری از ظرفیت و توان مدیریتی بخش خصوصی فراهم شود.

مهاجرانی با اشاره بر توانمندی فعالان اقتصادی در توسعه کسب‌وکار‌ها و تبدیل واحد‌های کوچک به مجموعه‌های بزرگ تولیدی و تجاری گفت: دولت تلاش خواهد کرد مشکلات تولید و موانع پیش روی بخش خصوصی را برطرف کند.