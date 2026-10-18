به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران از تخصیص ۱۵ همت اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی نوشهر خبر داد و این طرح را گامی در مسیر تقویت زیرساخت‌های انرژی استان دانست.

مهدی یونسی رستمی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار برق در مازندران گفت: افزایش ظرفیت تولید انرژی برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، توسعه صنعتی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های رو به رشد استان ضروری است.

وی افزود: تخصیص این اعتبار، زمینه پیشبرد نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی نوشهر را فراهم می‌کند و توسعه ظرفیت تولید برق در غرب مازندران می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های انرژی و پشتیبانی از بخش‌های اقتصادی و خدماتی منطقه کمک کند.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر تأمین منابع مالی ادامه داد: روند اجرای این طرح باید با توجه به اهمیت آن در توسعه زیرساخت‌های استان و با برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.

یونسی رستمی گفت: تقویت ظرفیت تولید برق علاوه بر کمک به پایداری شبکه، می‌تواند زمینه مناسبی برای رونق فعالیت‌های اقتصادی، افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای در شهرستان‌های مازندران فراهم کند.