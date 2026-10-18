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استاندار مازندران از تخصیص ۱۵ همت اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی نوشهر با هدف تقویت زیرساختهای تولید برق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران از تخصیص ۱۵ همت اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی نوشهر خبر داد و این طرح را گامی در مسیر تقویت زیرساختهای انرژی استان دانست.
مهدی یونسی رستمی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار برق در مازندران گفت: افزایش ظرفیت تولید انرژی برای پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی، توسعه صنعتی و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد استان ضروری است.
وی افزود: تخصیص این اعتبار، زمینه پیشبرد نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی نوشهر را فراهم میکند و توسعه ظرفیت تولید برق در غرب مازندران میتواند به تقویت زیرساختهای انرژی و پشتیبانی از بخشهای اقتصادی و خدماتی منطقه کمک کند.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی و پیگیری مستمر تأمین منابع مالی ادامه داد: روند اجرای این طرح باید با توجه به اهمیت آن در توسعه زیرساختهای استان و با برنامهریزی دقیق دنبال شود.
یونسی رستمی گفت: تقویت ظرفیت تولید برق علاوه بر کمک به پایداری شبکه، میتواند زمینه مناسبی برای رونق فعالیتهای اقتصادی، افزایش ظرفیت خدماترسانی و پیشبرد برنامههای توسعهای در شهرستانهای مازندران فراهم کند.