مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با اشاره به ضرورت توسعه حمایت‌های تخصصی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای افراد دارای اختلالات بینایی از زیرپوشش قرار گرفتن چهار هزار نفر دارای آسیب و مشکلات بینایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل طاهره رزاق پور مدیرکل بهزیستی استان در آیین گرامیداشت روز جهانی عصای سفید، با بیان اینکه ۲۸۵ میلیون نفر در دنیا دارای مشکلات بینایی هستند، افزود: بیش از یک میلیون نفر در کشور و نزدیک به چهار هزار نفر در استان اردبیل دارای اختلالات بینایی از جمله نابینایی و کم‌بینایی هستند.

وی اظهار کرد: از چهار هزار نابینا و کم‌بینای استان اردبیل ۶۵ درصد آقا و مابقی خانم هستند و بهزیستی انواع خدمات مورد نیاز به آنها ارائه می‌کند.

وی بیان کرد: ۱۷۸ دانش‌آموز دارای اختلالات بینایی در مقاطع تحصیلی مختلف و ۲۸ دانشجوی دارای اختلالات بینایی در دانشگاه‌های داخل و خارج از استان در حال تحصیل هستند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل با اشاره به استعداد‌های افراد نابینا و کم‌بینای استان اردبیل اضافه کرد: روشندلان در زمینه‌های مختلف از جمله حوزه تحصیل، ورزش و فعالیت‌های قرآنی، فرهنگی و اجتماعی موفق بوده و نخبه هستند.

رزاق پور با بیان اینکه پیشگیری از تنبلی چشم و اختلالات بینایی از اولویت‌های سازمان بهزیستی است، ادامه داد: بر همین اساس طرح غربالگری بینایی از سال ۳۰ سال پیش در کشور اجرا می‌شود.

وی گفت: برابر ارزیابی‌ها بهزیستی ایران در خاورمیانه پیشرو است و خدمات غربالگری که برای افراد دارای اختلالات بینایی و تنبلی چشم به ویژه برای کودکان سه تا ۶ ساله و در زمان طلایی رشد ارائه می‌شود، کم‌نظیر است.

وی افزود: از ۳۰ سال گذشته تاکنون یک میلیون و ۲۹۵ هزار نفر در استان اردبیل تحت غربالگری بینایی قرار گرفته‌اند و با اقدام و مداخله به موقع از نابینایی، کم‌بینایی و تنبلی چشم حدود ۱۵ هزار نفر پیشگیری شده است.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد کودکان هدف بهزیستی در استان اردبیل غربالگری بینایی شدند، اظهار کرد: بالغ بر ۵۸ هزار کودک حائز شرایط زیرپوشش برنامه غربالگری بینایی قرار گرفته‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: عصای سفید نماد استقلال، خودباوری، مشارکت اجتماعی و حق برخورداری از زندگی مستقل و فعال روشندلان است.

رزاق پور با تبریک روز عصای سفید به تمام روشندلان، افزود: امسال شعار روز جهانی نابینایان (عصای سفید) «نابینایان را بهتر ببینیم؛ بهره‌مندی از فرصت‌های برابر، تصمیم‌سازی و مشارکت مؤثر» انتخاب شده و مسئولان باید دغدغه‌ها و مطالبات این قشر را شنیده و در کنار همه آحاد مردم برای حل مشکلات آنها تلاش کنند.

وی اظهار کرد: ۲۳ مهرماه، روز جهانی عصای سفید، فرصتی برای تأکید بر حقوق شهروندی افراد دارای آسیب بینایی، پاسداشت استقلال و توانمندی‌های آنان و توجه به ضرورت فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای حضور و مشارکت مؤثر در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی است.

وی با اشاره به توانایی‌های افراد دارای آسیب بینایی بیان کرد: تحقق جامعه‌ای فراگیر و برخوردار از عدالت اجتماعی، مستلزم رفع موانع محیطی و اجتماعی، توسعه دسترس‌پذیری و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی برابر افراد دارای آسیب بینایی از امکانات، خدمات و فرصت‌های آموزشی، شغلی و فرهنگی است.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل اضافه کرد: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های اجتماعی و مشارکت آحاد مردم، گام‌های مؤثرتری در مسیر رفع موانع، تحقق فرصت‌های برابر و ارتقای استقلال و مشارکت اجتماعی این عزیزان برداشته شود.

مدیرعامل انجمن نابینایان و کم‌بینایان اردبیل نیز با اشاره به وجود یک هزار و ۶۴ نابینا و کم‌بینا در شهرستان گفت: انجمن با حمایت خیرین و بهزیستی خدمات متنوعی به این افراد ارائه می‌کند.

شیوا محمدپور با تقدیر از خیرین و دیگر دستگاه‌ها و نهاد‌ها که همواره حامی این انجمن بوده‌اند، افزود: حضور گرم میهمانان در این مراسم باعث افتخار و دلگرمی ماست.

وی اظهار کرد: انجمن برای ارتقای سطح توانمندی و ایجاد زمینه اشتغال نابینایان و کم‌بینایان اقدام به برگزاری ۲۸ نوع کلاس آموزشی در رشته‌های مختلف از جمله آموزش خط بریل، شطرنج و چرم دوزی می‌کند.

مدیرعامل انجمن نابینایان شهرستان اردبیل بیان کرد: علاوه بر این انجمن در طول سال اقدام به اجرای برنامه‌های مختلف سرگرمی - تفریحی و سفر‌های سیاحتی و زیارتی می‌کند.

محمدپور با انتقاد از برخی مسئولان و دستگاه‌های اجرایی اضافه کرد: مسئولان یکی از دستگاه‌ها قول سفر زیارتی تعداد محدودی از نابینایان و کم‌بینایان استان را داده، اما به وعده خود عمل نکرده و باعث رنجش این افراد شد.

وی ادامه داد: انجمن نابینایان شهرستان اردبیل انتظار ترحم از هیچ کس و هیچ مسئولی را ندارد ولی انتظار تحقق وعده‌های داده شده را داریم.