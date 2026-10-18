دفتر پستی منطقه آزاد انزلی با ۲ میلیارد تومان هزینه، با هدف توسعه خدمات نوین پستی، تسهیل تجارت الکترونیک و ارائه خدمات مکان‌محور و سازمانی به فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی افتتاح شد.

افتتاح دفتر پستی منطقه آزاد انزلی افتتاح دفتر پستی منطقه آزاد انزلی افتتاح دفتر پستی منطقه آزاد انزلی افتتاح دفتر پستی منطقه آزاد انزلی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دفتر پستی منطقه آزاد انزلی به مساحت ۷۰ مترمربع، با ۲ میلیارد تومان هزینه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، با حضور استاندار گیلان و محمد احمدی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، با هدف توسعه خدمات نوین پستی، تسهیل تجارت الکترونیک و ارائه خدمات مکان‌محور و سازمانی به فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی افتتاح شد.

ارائه خدمات مکان‌محور شامل احراز نشانی، صدور تأییدیه کدپستی و ارائه مختصات جغرافیایی، توسعه سرویس‌های نوین پستی در راستای تسهیل تجارت الکترونیک، توسعه خرید و فروش اینترنتی و منطقه‌ای و حمایت از کسب و کار‌های فعال، از جمله خدمات پیش‌بینی‌شده در این دفتر است.

این دفتر پستی طرفیت جابه جایی ۶۰ هزار بسته پستی در هر ماه و تسهیل در صدور مجوز‌های منطقه آزاد انزلی مانند خودرو را دارد.

همچنین ارائه خدمات سازمانی و اداری به نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی و انجام خدمات نیابتی ادارات و سازمان‌ها با هدف تسهیل دسترسی به خدمات و کاهش مراجعات حضوری، از دیگر محور‌های فعالیت این دفتر به شمار می‌رود.

هادی حق‌شناس استاندار گیلان در مراسم افتتاحیه این دفتر پستی، با اشاره به اهمیت توسعه خدمات نوین پستی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، گفت: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و خدمات‌رسانی هوشمند، نقش مؤثری در کاهش فرآیند‌های اداری، تسریع مبادلات تجاری و بهبود فضای کسب و کار دارد و راه‌اندازی دفتر پستی در منطقه آزاد انزلی می‌تواند زمینه دسترسی آسان‌تر فعالان اقتصادی به خدمات مورد نیاز را فراهم کند.