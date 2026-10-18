

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ صمد حسن زاده در سی و هفتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، افزود: فعالان اقتصادی باید خودشان نسبت به صادرات کالا مسیر‌های تازه‌ای باز کنند و مدام منتظر اقدامات مسئولان دولتی نباشند.

وی گفت: در دهه ۸۰ ما حتی سیمان را وارد می‌کردیم یا مشکل تامین فولاد داشتیم، اما بسیاری از صنایع ما امروز خودکفا شده‌اند.

حسن زاده افزود: اخیرا با فعالان اقتصادی آفریقا جلساتی داشتیم، بازار آفریقا بسیار بازار بزرگی است و فرصتی برای صادرات از ایران است.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم در سایر کشورها، امروز باید مسیر آفریقا را باز کنیم، باور دارم که همه مسئولان شبانه روز تلاش دارند مشکلات بخش خصوصی رفع شود.

رئیس اتاق ایران گفت: تبادلات تجاری ما با آفریقا سالانه حدود ۳ میلیون ۶۰۰ هزار یورو است، این قاره حدود ۹۰ میلیارد یورو مبادلات تجاری دارد و ایران می‌تواند سهم بیشتری در این مبادلات داشته باشد.

سخنگوی دولت هم دقایقی کوتاه در این جلسه حاضر شد و گفت: دولت تلاش دارد مشکلات تولید را حل کند و رئیس جمهور به حل مسائل با کمک بخش خصوصی اعتقاد دارد.

فاطمه مهاجرانی افزود: روز گذشته گفتگویی با رئیس جمهور داشتیم در مورد اینکه، چگونه می‌شود بدون مالکیت، مدیریت شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی سپرد.

وی گفت: ما اطمینان داریم مثل سایر بزنگاه ها، از این برهه سخت هم عبور خواهیم کرد.



