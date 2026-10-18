رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، تأمین مالی، ثبات تصمیمات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها را مهم‌ترین چالش‌های زنجیره تولید محصولات پروتئینی دانست و خواستار تشکیل بانک تخصصی یا صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری برای رفع مشکلات نقدینگی این صنعت شد.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان:



به گزارش خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران، در مراسم افتتاح بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور و صنایع وابسته گفت: امروز تأمین مالی در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین، این صنعت را با چالش مواجه کرده است؛ به همین دلیل، محور اصلی این دوره از نمایشگاه به موضوع تأمین مالی اختصاص یافته و پنل‌ها، کارگاه‌ها و سمینار‌های مختلفی با حضور فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران، از جمله نمایندگان بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، برگزار می‌شود.

مجید موافق قدیری با اشاره به شرایط دشوار فعالان این صنعت افزود: دامداران، مرغداران، کارخانه‌های خوراک دام و سایر فعالان زنجیره تأمین محصولات پروتئینی، با وجود مشکلات متعدد، تلاش می‌کنند محصولات سالم و باکیفیت را با قیمت قابل‌تحمل به سفره مردم برسانند.

وی با بیان اینکه صنعت دام، طیور و آبزیان از ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد ملی برخوردار است، اظهار کرد: دانش فنی، نیروی متخصص، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و چندین دهه تجربه صنعتی، پشتوانه این صنعت است که سابقه فعالیت آن به حدود ۷۰ سال می‌رسد.

پیشنهاد تشکیل بانک تخصصی یا صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان، تأمین مالی را یکی از مهم‌ترین مسائل این بخش دانست و گفت: با توجه به ارزش بالای محصولات تولیدی این صنعت، شایسته نیست فعالان آن هر روز با مشکلات مالی و بانکی و مسائل روزمره تأمین نقدینگی مواجه باشند.

وی پیشنهاد کرد برای رفع بخشی از مشکلات تأمین مالی، بانک تخصصی برای صنعت دام و طیور تشکیل شود و افزود: در صورت فراهم نبودن امکان تشکیل بانک، ایجاد صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان نیز می‌تواند راهکار مؤثری باشد.

قدیری با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای تشکیل چنین صندوقی گفت: پیشنهاد ما این است که دولت سهم خود را در این صندوق تأمین کند و بخش خصوصی نیز آمادگی مشارکت داشته باشد. این صندوق می‌تواند با بازار سرمایه و بانک‌های مختلف تعامل کند و بخشی از مشکلات پولی و بانکی صنعت را کاهش دهد.

ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و افزایش بهره‌وری

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید داخلی و معیشت مردم اظهار کرد: نباید تولیدکننده و مصرف‌کننده در مقابل یکدیگر قرار گیرند. تولیدکننده نیز با افزایش هزینه‌ها و مشکلات اقتصادی مواجه است و در ماه‌های گذشته، تولید مرغ در شرایطی قرار گرفته که تولیدکنندگان از زیان‌ده بودن فعالیت خود خبر می‌دهند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان خواستار تدوین برنامه‌ای بلندمدت برای ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری این صنعت شد و گفت: فعالان بخش خصوصی، ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری، شفافیت، نوآوری و مدیریت بهتر منابع را وظیفه خود می‌دانند و انتظار دارند بخش دولتی نیز وظایف خود را در این زمینه به‌درستی انجام دهد.

لزوم مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها

قدیری یکی دیگر از چالش‌های این صنعت را اتخاذ برخی تصمیمات اقتصادی خارج از وزارت جهاد کشاورزی، بدون مشارکت و اطلاع‌رسانی مؤثر به تشکل‌های تخصصی عنوان کرد و افزود: اگر تشکل‌های بخش خصوصی پس از اتخاذ تصمیمات در جریان قرار گیرند، امکان اثرگذاری مؤثر آنها بر روند تصمیم‌گیری کاهش می‌یابد؛ بنابراین لازم است از ابتدا در فرایند تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی تأکید کرد و گفت: فعالان صنعت باید بدانند نهاده‌های مورد نیاز خود را با چه قیمت و شرایطی تهیه می‌کنند و در ماه‌های آینده با چه وضعیتی روبه‌رو خواهند شد.

قدیری افزود: مرغدار باید بتواند برای دوره پرورش و زمان عرضه محصول برنامه‌ریزی کند و دامدار و کارخانه خوراک دام نیز باید از شرایط تأمین نهاده‌ها و هزینه‌های تولید اطمینان نسبی داشته باشند تا در آینده با چالش‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه نشوند.

درخواست همراهی همه ارکان دولت با وزارت جهاد کشاورزی

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در پایان با قدردانی از تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی برای حل مشکلات این صنعت گفت: حل مسائل بخش کشاورزی و صنایع وابسته، به همراهی همه ارکان حاکمیت نیاز دارد.

وی ابراز امیدواری کرد با مشارکت سران سه قوه و مجلس شورای اسلامی، حمایت مؤثرتری از وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد تا مشکلات فعالان صنعت دام، طیور و آبزیان برطرف شود.

۱۲۰ همت تأمین مالی زنجیره‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی

مدیرعامل بانک کشاورزی هم در این مراسم، با اشاره به تأمین مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از طریق ابزار‌های نوین مالی، بر ضرورت افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات نظام بانکی تأکید کرد.

وهب متقی‌نیا با اشاره به تجربه آزادسازی نرخ ارز و آثار آن بر تأمین مالی بخش کشاورزی گفت: با اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز در سال گذشته، ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز زنجیره تولید محصولات کشاورزی و پروتئینی بیش از پیش نمایان شد.

وی افزود: در آن مقطع، در سامانه بازارگاه بیش از ۳۶ هزار خریدار و حدود یک‌هزار و ۲۰۰ فروشنده فعالیت داشتند و تأمین مالی این زنجیره با توجه به تغییرات نرخ ارز، به یکی از چالش‌های مهم تبدیل شده بود.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به محدودیت توان نظام بانکی برای تأمین منابع مورد نیاز این بخش اظهار کرد: بانک کشاورزی برای مدیریت آثار تغییر نرخ ارز و حمایت از تولیدکنندگان، به سمت استفاده از ابزار‌های نوین تأمین مالی حرکت کرد.



تأمین مالی ۱۲۰ همتی با استفاده از ابزار‌های نوین

متقی‌نیا با تشریح سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای گفت: در این طرح، دامداران و مرغداران اعتبارسنجی می‌شدند و متناسب با اعتبار آنها، کیف پول اعتباری اختصاص می‌یافت. اعتبار ایجادشده نیز برای خرید نهاده‌ها در اختیار حلقه‌های مرتبط زنجیره تأمین قرار می‌گرفت.

وی افزود: اجرای این طرح با همکاری و پیگیری مسئولان اقتصادی و بخش کشاورزی، از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی، امکان‌پذیر شد و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در پیشبرد آن نقش مؤثری داشت.

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه استفاده از این ابزار‌ها نتایج قابل‌توجهی به همراه داشته است، گفت: در مجموع، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق این ابزار نوین انجام شد.

متقی‌نیا ادامه داد: اگر همین میزان تأمین مالی از مسیر تسهیلات بانکی متعارف انجام می‌شد، هزینه سود تسهیلات حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد؛ در حالی که کارمزد دریافت‌شده در روش مورد استفاده، حدود ۱.۶ هزار میلیارد تومان بود.

وی تأکید کرد: این تجربه نشان داد که استفاده از ابزار‌های نوین مالی می‌تواند ضمن کاهش هزینه تأمین مالی، به استمرار فعالیت تولیدکنندگان و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز آنها کمک کند.

سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی کمتر از سهم آن در اقتصاد است

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور و تسهیلات پرداختی نظام بانکی گفت: سهم این بخش از اقتصاد کشور حدود ۱۰.۵ درصد است، اما سهم آن از تسهیلات نظام بانکی حدود ۵.۵ درصد برآورد می‌شود؛ موضوعی که از وجود فاصله‌ای قابل‌توجه میان نیاز‌های بخش کشاورزی و میزان تأمین مالی آن حکایت دارد.

وی افزود: بانک کشاورزی حدود ۶۴ درصد از تسهیلات پرداختی به این بخش را تأمین کرده است و سایر بانک‌ها سهم کمتری در تأمین مالی کشاورزی داشته‌اند.

متقی‌نیا با تأکید بر ضرورت مشارکت بیشتر شبکه بانکی در تأمین مالی بخش کشاورزی اظهار کرد: لازم است با محوریت وزارت جهاد کشاورزی و همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازوکاری طراحی شود تا بانک‌های علاقه‌مند به فعالیت در این بخش، سهم مشخصی از تأمین مالی کشاورزی را بر عهده بگیرند.

وی افزود: سیاست‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی باید در تعیین اولویت‌های تأمین مالی این بخش مورد توجه قرار گیرد تا منابع بانکی متناسب با نیاز‌های تولیدکنندگان تخصیص یابد.

تأکید بر حمایت از استمرار تولید

مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان با اشاره به شرایط دشوار فعالیت تولیدکنندگان گفت: فعالان بخش کشاورزی، دام و طیور با وجود دشواری‌های ناشی از جنگ‌ها و شرایط اقتصادی، تولید را رها نکردند و برای استمرار تولید تلاش کردند.

متقی‌نیا ابراز امیدواری کرد برگزاری این نمایشگاه و نشست‌های تخصصی آن، به ارائه راهکار‌های مؤثرتر برای تأمین مالی و بهبود شرایط فعالیت تولیدکنندگان منجر شود.

سهم کشاورزی از تسهیلات بانکی باید افزایش یابد

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز با تأکید بر ضرورت افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی گفت: با توجه به سهم ۱۰.۵ درصدی این بخش در اقتصاد کشور، تأمین مالی آن نیز باید متناسب با این سهم باشد.

اکبر فتحی ، تأمین نهاده‌ها، افزایش بهره‌وری و پیش‌بینی‌پذیر شدن بازار را سه محور اصلی برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی دانست و به افزایش دست‌کم چهاربرابری نیاز به سرمایه در گردش پس از آزادسازی نرخ ارز، بر ضرورت استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی، از جمله تأمین مالی زنجیره‌ای، مشارکت عمومی و خصوصی و ظرفیت بازار سرمایه تأکید کرد.

فتحی همچنین با اشاره به تولید سالانه بیش از ۳ میلیون تن گوشت مرغ، حدود ۱۳ میلیون تن شیر و نزدیک به یک میلیون تن گوشت قرمز، تأمین مالی و رفع موانع تولید را از عوامل تقویت ظرفیت تولید محصولات پروتئینی کشور دانست.

بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی دام و طیور و صنایع وابسته با حضور ۵۰ شرکت دانش‌بنیان داخلی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می‌شود.



علاقه مندان می توانند از امروز تا تا ۲۹ مهر از ساعت هشت صبح تا پانزده از این نمایشگاه بازدید کنند.