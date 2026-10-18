نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت دفاع باید زمینه مشارکت مردم، بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان را در تولید تجهیزات دفاعی فراهم کند و هم‌زمان برای تعیین تکلیف شرکت‌های اقتصادی آن برنامه مشخص ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) مجلس که به‌صورت مجازی برگزار شد، در مخالفت با برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، با اشاره به سوابق حرفه‌ای وی، گفت: مخالفت با وزیر پیشنهادی گاهی ناظر بر شخص و شخصیت فرد و گاهی ناظر بر برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های اوست و انتقاد‌های بنده از نوع دوم است.

وی با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی دفاع افزود: ما واقفیم که مهندس اخلاقی سابقه درخشانی در وزارت دفاع دارد و ۴۳ سال در بدنه این وزارتخانه، از سطح پروژه تا مدیریت ارشد، تجربه کسب کرده است. حضور دوباره وی در فهرست تحریم‌ها و مشارکت در ساخت انواع موشک‌ها، از جمله اختراع الگوریتم هدایت موشک‌های بالستیک، از جمله سوابقی است که مورد توجه قرار دارد. وی همچنین از همرزمان شهدای صنایع دفاعی و هوافضا بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: عناوین برنامه ارائه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی، در کلیت خود متناسب است، اما سه مسئله جدی در حوزه وزارت دفاع در این برنامه کم‌رنگ دیده شده و به‌ویژه درباره چگونگی اجرای آنها توضیح کافی ارائه نشده است؛ مسائلی که با توجه به شرایط خاص کشور و قرار داشتن در وضعیت جنگی نابرابر و همه‌جانبه، اهمیت بیشتری دارند. در این میان ، نخستین مسئله مردمی‌سازی صنایع دفاعی است. بر اساس رهنمود‌های امام شهید، از سال ۱۳۸۰ بر حرکت صنایع دفاعی به سمت صنایع غیردفاعی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های مختلف تأکید شده است و این رویکرد باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به تجربه جنگ اخیر تصریح کرد: در این جنگ مشخص شد که صنایع دفاعی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های کشور باید از ظرفیت گسترده‌تری استفاده کنند. به تعبیر برخی فعالان این حوزه، اگر تاکنون با ۸۰ شرکت همکاری می‌شد، از این پس باید امکان همکاری با ۸۰ هزار شرکت فراهم شود. تحقق چنین هدفی مستلزم تغییر الگوی بسته و سنتی کارفرما و پیمانکار است. باید زمینه ورود مردم و بخش خصوصی به عرصه تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی فراهم شود و حتی امکان صادرات محصولات دفاعی برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شود تا آنها به‌عنوان شرکای صنعت دفاعی در کنار وزارت دفاع فعالیت کنند.

ایزدخواه گفت: الگوها، سازوکار‌ها و پروتکل‌های قدیمی وزارت دفاع باید بازنگری شود و مأموریت‌های مشخصی به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های فناوری واگذار شود. همان‌گونه که مردم با وجود بمباران در خیابان‌ها حضور می‌یابند و از کشور دفاع می‌کنند، شمار زیادی از نخبگان نیز آمادگی دارند در عرصه دفاعی مشارکت کنند؛ بنابراین باید سازوکار‌های لازم برای بهره‌گیری از این ظرفیت فراهم شود. دومین مسئله وضعیت شرکت‌های اقتصادی وابسته به وزارت دفاع است. باید درباره عملکرد این شرکت‌ها، از جمله وضعیت سودآوری، زیان‌ده بودن یا خام‌فروشی احتمالی آنها، بررسی و تصمیم‌گیری اساسی صورت گیرد.

وی افزود: برخی از این شرکت‌ها ممکن است رقابت‌های ناسالمی با بخش خصوصی داشته باشند؛ موضوعی که به گفته وی، پیش‌تر نیز از سوی امام شهید مورد تأکید قرار گرفته است. انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی دفاع در توضیحات خود، برنامه‌ای مشخص و روشن برای ساماندهی شرکت‌های اقتصادی وابسته به این وزارتخانه ارائه کند. سومین مسئله، ساختار وزارت دفاع است. ساختار این وزارتخانه نیازمند بازنگری اساسی است و باید برای افزایش چابکی و کارآمدی آن، از الگو‌های موفق گذشته نیز استفاده شود.

نماینده تهران با اشاره به تجربه پشتیبانی و مهندسی جنگ در جهاد سازندگی گفت: الگوی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی، ساختاری کارآمد و چابک بود که احیای آن می‌تواند در بازنگری ساختار وزارت دفاع مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی به این سه محور، خواستار توجه جدی وزیر پیشنهادی دفاع به مردمی‌سازی صنایع دفاعی، ساماندهی شرکت‌های اقتصادی و اصلاح ساختار وزارتخانه شد.