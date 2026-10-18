وی با اشاره به سوابق وزیر پیشنهادی دفاع افزود: ما واقفیم که مهندس اخلاقی سابقه درخشانی در وزارت دفاع دارد و ۴۳ سال در بدنه این وزارتخانه، از سطح پروژه تا مدیریت ارشد، تجربه کسب کرده است. حضور دوباره وی در فهرست تحریمها و مشارکت در ساخت انواع موشکها، از جمله اختراع الگوریتم هدایت موشکهای بالستیک، از جمله سوابقی است که مورد توجه قرار دارد. وی همچنین از همرزمان شهدای صنایع دفاعی و هوافضا بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: عناوین برنامه ارائهشده از سوی وزیر پیشنهادی، در کلیت خود متناسب است، اما سه مسئله جدی در حوزه وزارت دفاع در این برنامه کمرنگ دیده شده و بهویژه درباره چگونگی اجرای آنها توضیح کافی ارائه نشده است؛ مسائلی که با توجه به شرایط خاص کشور و قرار داشتن در وضعیت جنگی نابرابر و همهجانبه، اهمیت بیشتری دارند. در این میان ، نخستین مسئله مردمیسازی صنایع دفاعی است. بر اساس رهنمودهای امام شهید، از سال ۱۳۸۰ بر حرکت صنایع دفاعی به سمت صنایع غیردفاعی، دانشگاهها و حوزههای مختلف تأکید شده است و این رویکرد باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به تجربه جنگ اخیر تصریح کرد: در این جنگ مشخص شد که صنایع دفاعی برای پاسخگویی به نیازهای کشور باید از ظرفیت گستردهتری استفاده کنند. به تعبیر برخی فعالان این حوزه، اگر تاکنون با ۸۰ شرکت همکاری میشد، از این پس باید امکان همکاری با ۸۰ هزار شرکت فراهم شود. تحقق چنین هدفی مستلزم تغییر الگوی بسته و سنتی کارفرما و پیمانکار است. باید زمینه ورود مردم و بخش خصوصی به عرصه تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی فراهم شود و حتی امکان صادرات محصولات دفاعی برای فعالان این حوزه در نظر گرفته شود تا آنها بهعنوان شرکای صنعت دفاعی در کنار وزارت دفاع فعالیت کنند.
ایزدخواه گفت: الگوها، سازوکارها و پروتکلهای قدیمی وزارت دفاع باید بازنگری شود و مأموریتهای مشخصی به دانشگاهها، پژوهشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و پارکهای فناوری واگذار شود. همانگونه که مردم با وجود بمباران در خیابانها حضور مییابند و از کشور دفاع میکنند، شمار زیادی از نخبگان نیز آمادگی دارند در عرصه دفاعی مشارکت کنند؛ بنابراین باید سازوکارهای لازم برای بهرهگیری از این ظرفیت فراهم شود. دومین مسئله وضعیت شرکتهای اقتصادی وابسته به وزارت دفاع است. باید درباره عملکرد این شرکتها، از جمله وضعیت سودآوری، زیانده بودن یا خامفروشی احتمالی آنها، بررسی و تصمیمگیری اساسی صورت گیرد.
وی افزود: برخی از این شرکتها ممکن است رقابتهای ناسالمی با بخش خصوصی داشته باشند؛ موضوعی که به گفته وی، پیشتر نیز از سوی امام شهید مورد تأکید قرار گرفته است. انتظار میرود وزیر پیشنهادی دفاع در توضیحات خود، برنامهای مشخص و روشن برای ساماندهی شرکتهای اقتصادی وابسته به این وزارتخانه ارائه کند. سومین مسئله، ساختار وزارت دفاع است. ساختار این وزارتخانه نیازمند بازنگری اساسی است و باید برای افزایش چابکی و کارآمدی آن، از الگوهای موفق گذشته نیز استفاده شود.
نماینده تهران با اشاره به تجربه پشتیبانی و مهندسی جنگ در جهاد سازندگی گفت: الگوی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی، ساختاری کارآمد و چابک بود که احیای آن میتواند در بازنگری ساختار وزارت دفاع مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به این سه محور، خواستار توجه جدی وزیر پیشنهادی دفاع به مردمیسازی صنایع دفاعی، ساماندهی شرکتهای اقتصادی و اصلاح ساختار وزارتخانه شد.
شرکتهای دانشبنیان باید به مغزافزار وزارت دفاع تبدیل شوند
نماینده مردم اصفهان در مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در الگوی فعالیت صنایع دفاعی، گفت: شرکتهای دانشبنیان نباید صرفاً پیمانکار وزارت دفاع باشند، بلکه باید بهعنوان مغزافزار این وزارتخانه در تصمیمسازی و توسعه فناوریهای دفاعی نقشآفرینی کنند.
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان، جرقویه، کوهپایه، ورزنه و هرند در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) مجلس که بهصورت مجازی برگزار شد، در مخالفت با برنامههای وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، سرداران دفاع مقدس و بهویژه وزیر شهید دفاع، سردار نصیرزاده، تأکید کرد که انتقادهای مطرحشده به معنای نادیده گرفتن توانمندیها و سوابق وزیر پیشنهادی نیست. در شرایط جنگی و دوران دفاع از کشور، همه ما وظیفه داریم از مجموعه وزارت دفاع بهصورت همهجانبه پشتیبانی کنیم و انشاءالله هر فردی که از مجلس رأی اعتماد بگیرد، همه نمایندگان خود را مکلف به حمایت از او میدانند؛ با این حال، در برنامه پیشنهادی مواردی وجود دارد که به نظر میرسد کمتر مورد توجه قرار گرفته و لازم است درباره آنها تذکر داده شود.
یزدیان نخستین محور مورد تأکید خود را ضرورت گسترش برونسپاری در وزارت دفاع و استفاده جدیتر از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان عنوان کرد و گفت: پس از جنگ و بهویژه با توجه به آسیبهایی که در این جنگ دیدیم، ضرورت دارد برونسپاری در وزارت دفاع با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به تفاوت دیدگاه خود با رویکرد مطرحشده در برنامه وزیر پیشنهادی افزود: نباید شرکتهای دانشبنیان را صرفاً پیمانکار وزارت دفاع ببینیم؛ بلکه معتقدم این مجموعهها باید بهعنوان مغزافزار وزارت دفاع ایفای نقش کنند. باید تنوع دیدگاهها و خلاقیتهایی را که در خارج از مجموعه وزارت دفاع شکل میگیرد، بپذیریم و از آنها برای تقویت توان وزارت دفاع و نیروهای مسلح استفاده کنیم. در برخی روشها نیز باید زمینه بروز نوآوری و خلاقیت فراهم شود.
وی ادامه داد: به نظر میرسد لازم است در حوزههایی مانند اپتیک و لیزر، رادار، پهپاد و موشک تمرکز بیشتری صورت گیرد؛ چراکه اینها از جمله حوزههایی هستند که ظرفیتهای دانشبنیان خارج از وزارت دفاع میتوانند در آنها نقش جدی داشته باشند، اما متأسفانه برخی از این موضوعات کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
یزدیان با اشاره به تجربه جنگ اخیر گفت: برای پاسخگویی به نیازهای دفاعی کشور باید امکان همکاری گستردهتر با شرکتهای فناور و دانشبنیان فراهم شود و الگوی سنتی و محدود همکاری با پیمانکاران مورد بازنگری قرار گیرد. دانشگاهها، پژوهشگاهها، شرکتهای دانشبنیان و پارکهای فناوری باید بتوانند سهم مؤثرتری در توسعه فناوریهای دفاعی داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس، اظهار کرد: باید بپذیریم جنگی که اکنون درگیر آن هستیم، یک جنگ چندبعدی و ترکیبی است و وزارت دفاع نیز باید در برنامههای خود به همه ابعاد آن توجه جدیتری داشته باشد. اگرچه تمرکز بر توان نظامی و سوابق فنی وزیر پیشنهادی قابل توجه است، اما جنگ ابعاد دیگری نیز دارد که باید در برنامهریزیها دیده شود. برای نمونه، موضوع تأثیر رادارهای دشمن مستقر در کشورهای منطقه بر شرایط اقلیمی و بارشهای کشور، همچنین جنگ سایبری و دیگر ابعاد این تقابل، از مسائلی است که به گفته وی، نیازمند توجه بیشتری است.
یزدیان تأکید کرد: از وزیر پیشنهادی انتظار میرود در صورت کسب رأی اعتماد، این موضوعات را نیز بهصورت جدی در دستور کار قرار دهد؛ چراکه اگر در حوزه نظامی به پیروزی برسیم، اما در سایر ابعاد جنگ نتوانیم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم و تابآوری کشور کاهش یابد، با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار با نیروهای مسلح گفت: در نیروهای مسلح هم به توان عملیاتی نیاز داریم و هم به انگیزههای معنوی؛ بنابراین نباید وزارت دفاع را صرفاً با نگاه تکنوکراتیک اداره کنیم. انتظار میرود در اظهارات و برنامههای وزیر دفاع، علاوه بر سوابق فنی و تخصصی، صلابت، اقتدار و نگاه اعتقادی نیز مورد توجه قرار گیرد. هرچند مشخصات فنی و توانمندیهای تخصصی در اصابت موشکها به اهداف بسیار مهم است، اما نباید نقش باورهای معنوی و انگیزههای درونی نیروهای مسلح را نادیده گرفت.
یزدیان با اشاره به عبارت قرآنی «وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰ» تصریح کرد: یکی از عواملی که نیروهای مسلح ما را در مسیر دفاع تقویت میکند، همین باورهای اعتقادی است و انتظار میرود این رویکرد در بیانات و برنامههای وزیر پیشنهادی نیز پررنگتر باشد.
وی همچنین بر ضرورت رسیدگی جدی به معیشت نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: در این زمینه همچنان جای کار وجود دارد و مطالبات و گلایههایی از سوی نیروهای مسلح مطرح است. در کنار افزایش توان فنی و عملیاتی، باید برای بهبود وضعیت معیشتی و تقویت انگیزههای اعتقادی نیروها نیز برنامهریزی شود.
یزدیان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شرایط جبهه مقاومت اظهار کرد: جبهه مقاومت در روزهای کنونی به حمایتهای جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد و همانطور که در سالهای گذشته نیز حمایت از این جبهه از راهبردهای کلان نظام بوده است، این موضوع باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.
وی از وزیر پیشنهادی دفاع خواست در اظهارات خود در مجلس، موضع صریح و قاطع خود را در حمایت از جبهه مقاومت اعلام کند و افزود: اعلام روشن این موضع، پیام مهمی برای دنیا خواهد داشت و میتواند برای نیروهای مقاومت در لبنان، عراق و یمن نیز دلگرمکننده باشد. حمایت صریح از جبهه مقاومت میتواند در نابودی و ناامید کردن دشمنان و تقویت روحیه نیروهای مقاومت در منطقه مؤثر باشد
برنامه وزیر پیشنهادی دفاع از انسجام و انطباق مناسبی با اسناد بالادستی برخوردار است
نماینده مردم تهران در مجلس، با ارزیابی مثبت برنامه وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بر ضرورت بازنگری در بخش زمانبندی برنامهها، تبیین موارد مغفولمانده در انطباق با اسناد بالادستی و تکمیل احکام مرتبط با برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی که بهصورت مجازی برگزار شد، در موافقت با برنامههای مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به ارزیابی برنامه ارائهشده به مجلس، گفت: هیچ برنامهای که از سوی انسان تدوین میشود، عاری از نقص نیست؛ آنچه اهمیت دارد، ارزیابی کلی و معدل عملکرد برنامه است. از این رو، باید نقاط قوت و بخشهای نیازمند اصلاح برنامه وزیر پیشنهادی را در کنار یکدیگر بررسی کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به توجه برنامه وزیر پیشنهادی به اسناد بالادستی، افزود: در دورههای مختلف مجلس، کمتر برنامهای را شاهد بودهایم که به این میزان از محورهای اسناد بالادستی توجه کرده باشد. در برنامه ارائهشده، ۲۳ محور از اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته که این موضوع از نقاط قوت آن به شمار میرود. از دیگر نقاط قوت این برنامه، ارزیابی دقیق شرایط محیطی است که برنامه در آن تدوین شده است. همچنین، با توجه به ملاحظات امنیتی، برخی موضوعات در متن برنامه درج نشدهاند، اما شرایط و اقتضائات حاکم بر تدوین آن بهدرستی مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ساختار برنامه وزیر پیشنهادی دفاع، تصریح کرد: برنامه ارائهشده از دستهبندی مناسبی برخوردار است و موضوعاتی همچون روندهای دفاعی و امنیتی، مسائل اقتصادی، علم و فناوری، منابع انسانی، رفاه و تأمین اجتماعی، مأموریتهای کلان وزارت دفاع، ساختار کلی وزارتخانه، تحقیقات، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سرمایهگذاری، مسکن کارکنان، دیپلماسی دفاعی، تعامل با مجلس، صادرات دفاعی، مشارکتهای دفاعی و توسعه سرمایه انسانی را در بر میگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ارزیابی معاونت نظارت مجلس از برنامه وزیر پیشنهادی، گفت: در بخشهای تناسب برنامه با مأموریتهای وزارتخانه، واقعگرایی، صراحت و شفافیت، انسجام، جامعیت، آیندهنگری و سنجشپذیری، ارزیابی مطلوبی از برنامه صورت گرفته است. یکی از مشکلاتی که در برنامههای برخی وزرا وجود دارد، کلیگویی و مشخص نبودن شاخصهای ارزیابی است؛ مسئلهای که نظارت مجلس بر اجرای تعهدات را دشوار میکند. خوشبختانه برنامه آقای اخلاقی در حوزه صراحت، شفافیت و انسجام وضعیت مطلوبی دارد.
حجت الاسلام سلیمی با بیان اینکه زمانبندی برنامه از جمله بخشهای نیازمند بازنگری است، خطاب به وزیر پیشنهادی دفاع اظهار کرد: در ارزیابی انجامشده، بخش زمانبندی در سطح متوسط قرار گرفته است و انتظار میرود برای اصلاح و تکمیل این بخش اقدام شود.
وی درباره میزان انطباق برنامه با اسناد بالادستی نیز توضیح داد: بر اساس ارزیابی انجامشده، ۷۰ درصد برنامه با اسناد بالادستی منطبق و ۲۲ درصد آن همسو ارزیابی شده است؛ با این حال، برای ۸ درصد باقیمانده، انطباق مشخصی ذکر نشده است. انتظار میرود وزیر پیشنهادی در توضیحات خود، علت این موضوع را روشن کند. هرچند در بخشهایی از برنامه به برخی از این موارد اشارههایی شده، اما این اشارات باید صریحتر و شفافتر باشد.
عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به بخشهای تخصصی برنامه وزیر پیشنهادی دفاع، بیان کرد: در حوزه ساخت و تولید اقلام مورد نیاز نیروهای مسلح، تحقیقات صنعتی، توسعه فناوری و افزایش ظرفیت صنایع دفاعی، محورهای متعددی در برنامه پیشبینی شده است. همچنین، ۱۸ محور از بیانات و رهنمودهای امام شهید و رهبر معظم انقلاب در برنامه استخراج و مورد توجه قرار گرفته است.در بخشهای مختلف برنامه، از جمله حوزه موشکی، پدافند هوایی، پهپادی، دریایی، فضایی، زمینی، پشتیبانی هوایی، پشتیبانی امنیتی و نظامی و مشارکتهای دفاعی، موضوعات مرتبط مورد توجه قرار گرفته است. این مباحث در صفحات مختلف برنامه، از جمله صفحات ۳۰ تا ۵۶، تشریح شدهاند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اهمیت هماهنگی در امور تحقیقات صنعتی، گفت: در زمینه هماهنگی میان بخشهای مختلف تحقیقات و صنعت دفاعی، اهداف برنامههای دفاعی و توسعه ظرفیتهای صنعتی، پیشنهادهای مناسبی ارائه شده است. همچنین، در حوزه آموزش و تربیت نیروی متخصص و توسعه سرمایه انسانی نیز برنامههای قابل توجهی در صفحات ۵۹ و ۶۰ ارائه شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر ضرورت شفافیت بیشتر در انطباق برنامه با اسناد بالادستی، اظهار کرد: در این بخش، ۱۸ محور مورد بررسی قرار گرفته و میزان انطباق هر یک مشخص شده است، اما انتظار میرود مواردی که بهصورت اجمالی مطرح شدهاند، با صراحت بیشتری در برنامه درج شوند تا امکان ارزیابی و نظارت بر اجرای آنها فراهم باشد.
وی با اشاره به بررسی انطباق برنامه وزیر پیشنهادی با سیاستهای ابلاغی، گفت: در این زمینه، ۲۴ جدول تهیه شده و محورهای مختلف، از جمله مبارزه با فساد دروندستگاهی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و توجه به مدیریت جهادی و اصل «ما میتوانیم» مورد بررسی قرار گرفته است. موارد و ملاحظات تکمیلی نیز بهصورت جداگانه در اختیار وزیر پیشنهادی قرار خواهد گرفت. یکی از مشکلات موجود این است که برنامههای وزرا باید با برنامه هفتم توسعه انطباق داشته باشند و قرار بود برای اجرای آن، برشهای یکساله تدوین شود. دولت نیز قرار است اصلاحاتی را در برنامه هفتم ارائه کند، اما تا زمان بیان این مطالب، اصلاحات مورد نظر به مجلس ارائه نشده است. در صورت تأخیر در ارائه اصلاحات برنامه هفتم، ممکن است در سال آینده نیز میان برنامهها، بودجه و احکام قانونی ناهماهنگی ایجاد شود. با این حال، در بررسی برنامه فعلی وزیر پیشنهادی دفاع، ۱۴ محور مرتبط با احکام مختلف برنامه هفتم شناسایی شده و برای موارد منطبق، همسو و ذکرنشده، جداول جداگانهای تهیه شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به برخی موارد مغفولمانده در برنامه وزیر پیشنهادی، تصریح کرد: از جمله این موارد، موضوع بسیج مستضعفین است که با توجه به حکم جزء ۶ بند «۳» ماده ۱۰۲ برنامه هفتم توسعه، انتظار میرود در برنامه وزیر دفاع بهصراحت مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به برخی احکام مرتبط با حوزه مسکن و سایر بخشهای برنامه هفتم، از وزیر پیشنهادی خواست مواردی را که در برنامه بهصورت روشن منعکس نشدهاند، در برنامه تکمیلی یا توضیحات خود مورد توجه قرار دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن خود از رئیسجمهور بهدلیل معرفی وزیر پیشنهادی دفاع تشکر کرد و گفت: انتظار میرود هرچه سریعتر درباره وضعیت وزارتخانههای نفت و اطلاعات نیز تعیین تکلیف شود. نباید تعیین تکلیف وزارتخانهها بیش از این به تأخیر بیفتد. اگر قرار است لایحهای درباره وزارتخانه مربوطه به مجلس ارائه شود، باید هرچه سریعتر این اقدام صورت گیرد و مسائل موجود در مسیر تصمیمگیری برطرف شود.
حجت الاسلام سلیمی با اشاره به حمایت برخی از فعالان حوزه هوافضا از وزیر پیشنهادی دفاع، خاطرنشان کرد: امیدوارم وزیر پیشنهادی با توجه به شرایط کشور و ملاحظاتی که از سوی موافقان و مخالفان مطرح شد، بتواند با رأی بالای نمایندگان مجلس مسئولیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را بر عهده بگیرد.
اصلاح آمایش دفاعی و ایمنسازی تجهیزات از اولویتهای اخلاقی است
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به سوابق تخصصی و اجرایی مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اصلاح طرح آمایش دفاعی، ارتقای بهرهوری، ایمنسازی تجهیزات و تاسیسات، ساماندهی فعالیتهای اقتصادی و صیانت از نیروهای متخصص را از مهمترین برنامههای مورد تعهد وی برشمرد.
ابراهیم عزیزی در جریان بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مجلس در موافقت با برنامههای ایشان، با تاکید بر اهمیت شناخت دقیق از ظرفیتهای درونسازمانی این وزارتخانه، گفت: بررسی برنامهها و سوابق مهرداد اخلاقی نشان میدهد که وی از بدنه وزارت دفاع انتخاب شده و سالها تجربه تخصصی، بهویژه در حوزه موشکی و هوافضا، دارد؛ موضوعی که میتواند زمینه بهرهگیری موثرتر از توانمندیهای موجود در این مجموعه را فراهم کند.
وی با اشاره به برنامههای ارائهشده از سوی وزیر پیشنهادی افزود: یکی از محورهای مهم مورد توافق، پایهگذاری معماری نوین در وزارت دفاع با در نظر گرفتن تهدیدات و فرصتهای پیشرو است. تحقق کامل چنین تحولی در مدت کوتاه امکانپذیر نیست، اما میتوان طی یکی دو سال آینده گامهای اولیه را برداشت و مسیر جدیدی را برای ارتقای ساختار و عملکرد این وزارتخانه ترسیم کرد. طرح آمایش دفاعی نیز از جمله موضوعات نیازمند اصلاح است. در جلسات با آقای اخلاقی، برخی اشکالات موجود در این طرح مورد بحث قرار گرفت. با توجه به اهمیت خلیج فارس و سواحل کشور در معادلات دفاعی، ضروری است محل استقرار تجهیزات و امکانات متناسب با نیازهای عملیاتی بازنگری شود تا دسترسی به ظرفیتهای دفاعی و پشتیبانی از مناطق مورد نیاز با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام گیرد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، افزایش بهرهوری را از دیگر انتظارات نمایندگان دانست و گفت: وزارت دفاع باید از ظرفیتهای موجود به شکل حداکثری استفاده کند و در کنار ارتقای بهرهوری، ایمنسازی و امنسازی سازهها و تجهیزات دفاعی را با جدیت دنبال کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس دوازدهم با اشاره به توانمندی کشور در تولید تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح تصریح کرد: در کنار ظرفیتهای تولیدی ایجادشده، حفاظت از تجهیزات و ایمنسازی امکانات و تاسیسات دفاعی اهمیت ویژهای دارد. آقای اخلاقی اقداماتی را در این زمینه آغاز کردهاند که لازم است با توجه به تدابیر فرمانده کل قوا و ستاد کل نیروهای مسلح استمرار یابد. سالمسازی محیطهای اقتصادی وزارت دفاع نیز از دیگر مطالبات جدی مجلس است. این موضوع از دغدغههای نمایندگان در حوزه نظارت است و وزیر پیشنهادی تعهد کرده که از نخستین روز آغاز فعالیت خود، ساماندهی و سالمسازی این بخش را در دستور کار قرار دهد. امیدواریم با توجه به اراده و شناختی که از وی داریم، این اقدام به رفع نگرانیهای موجود و بهبود عملکرد اقتصادی مجموعه کمک کند.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ سرمایه انسانی وزارت دفاع گفت: نیروهای متخصص و باتجربه، سرمایه ارزشمند این مجموعه هستند و باید از دانش و تجربه آنها به بهترین شکل استفاده شود. کنار گذاشتن نیروهای باسابقه و جایگزین کردن افرادی از خارج مجموعه، بدون توجه به ظرفیتهای موجود، رویکرد مناسبی نیست. اخلاقی متعهد شده است از نیروهای مستعد، توانمند و باتجربه وزارت دفاع در بالاترین سطوح استفاده کند؛ موضوعی که میتواند به تقویت توان تخصصی و مدیریتی این وزارتخانه کمک کند.
عزیزی همچنین با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسائل معیشتی و حقوقی بازنشستگان نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: توجه به وضعیت بازنشستگان در کنار اصلاح ساختارها، ارتقای بهرهوری، ایمنسازی تجهیزات و استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص باید مورد توجه قرار گیرد. مجموعه این برنامهها میتواند فرصت مناسبی برای بهبود عملکرد وزارت دفاع ایجاد کند و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز پیگیری مطالبات نمایندگان و نظارت بر اجرای تعهدات را ادامه خواهد داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شناخت قبلی از مهرداد اخلاقی، وی را نیرویی متخصص و توانمند توصیف کرد و گفت: زمانی که برای نخستین بار با من تماس گرفتند، درباره وضعیت آقای اخلاقی پرسیدم؛ چراکه ایشان در سالهای گذشته از نیروهای موثر و مکمل مجموعه بودهاند.
عزیزی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی و حرفهای وزیرپیشنهادی دفاع، همت جهادی و روحیه تعاون و همکاری او را مورد توجه قرار داد و افزود: در متن ارائهشده درباره ویژگیهای آقای اخلاقی آمده است که شهید تهرانیمقدم همواره از وی به نیکی یاد میکرد و خطاب قرار دادن او با عنوان «حاج مهرداد» از سوی این شهید، بیانگر نوع ارتباط و جایگاه اخلاقی و تخصصی وی در آن مجموعه است.
تجربه، تخصص و شناخت درونسازمانی؛ از نقاط قوت اخلاقی
نماینده مردم شیراز در مجلس با دفاع از سوابق وزیر پیشنهادی دفاع، بر ضرورت توسعه فناوریهای نوین، مردمیسازی صنایع دفاعی، بهبود معیشت نیروهای مسلح، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، گسترش همکاری با کشورهای همسایه و حمایت فنی از جبهه مقاومت تاکید کرد.
جعفر قادری در جلسه بررسی صلاحیت مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع، ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات سردار ابنالرضا در دوران سرپرستی این وزارتخانه، گفت: انتخاب وزیر دفاع مستلزم هماهنگی با مجموعههای مختلف است و بهطور قطع این هماهنگیها انجام شده است. بر اساس اطلاعاتی که از افراد مرتبط با ایشان و فرماندهان نظامی و انتظامی، از طریق مکاتبات رسمی با کمیسیونها یا بهصورت شفاهی دریافت کردهایم، وی از تخصص، تجربه و تعهد لازم برای پذیرش این مسوولیت برخوردار است؛ آن هم در شرایطی که مسوولان کشور در معرض ترور قرار دارند و پذیرش مسوولیت در چنین وضعیتی، ایثارگری و ازخودگذشتگی میطلبد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با بیان اینکه اخلاقی کتابچی سالهای متمادی در وزارت دفاع فعالیت کرده و مسیر خدمت را از دوران سربازی تا مسوولیتهای ارشد طی کرده است، ادامه داد: این سابقه طولانی و شناختی که از مجموعه وزارت دفاع دارد، یکی از نقاط قوت او به شمار میرود. ارتباط با کمیسیونهای مختلف، حضور در جلسات و گفتوگو با نمایندگان نیز نشاندهنده روحیه تعامل، تعاون، کار جمعی و پایبندی به تعهدات و مسوولیتهاست.
قادری با اشاره به تقدیرنامهها و تاییدیههای دریافتشده از سوی وزیر پیشنهادی دفاع تصریح کرد: بر اساس مکاتبات ارائهشده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ایشان بیش از ۱۴۰ تقدیرنامه دارد که بخشی از آنها از سوی رهبری شهید، صادر شده است. با توجه به جایگاه و دقتی که در تقدیر از افراد وجود داشته، این موضوع قابل توجه است. تاییدیهها و گواهیهایی که فرماندهان و نیروهای فعال در حوزههای دفاعی و نظامی صادر میکنند، با توجه به مسوولیتها و فداکاریهای این افراد، اهمیت ویژهای دارد. مجموعه این تاییدها و اجماعی که در بدنه نیروهای مسلح درباره اخلاقی کتابچی شکل گرفته، نشان میدهد که وی از نیروهای کلیدی و گزینهای مناسب برای تصدی وزارت دفاع است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیتهای نظامی توسعهیافته در سالهای گذشته با محوریت و مدیریت اخلاقی کتابچی شکل گرفته است، اظهار کرد: حضور وی در وزارت دفاع و تجربهای که طی سالهای مختلف به دست آورده، میتواند به تقویت تخصص، روحیه ایثارگری، تعاون، مسوولیتپذیری و استفاده از ظرفیتهای داخلی این وزارتخانه کمک کند. همانطور که موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی نیز اشاره کردهاند، تقویت بنیه دفاعی از اولویتهای کشور است و انتظار میرود اخلاقی کتابچی این موضوع را با جدیت دنبال کند.
وی افزود: برگ برنده کشور در جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و شرایط جدید، فناوریهای نوین و بهروزی بوده که در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است. توسعه این فناوریها نیازمند بهرهگیری از نیروهای متخصص و باتجربه است و وزیر پیشنهادی دفاع از جمله افرادی است که ظرفیت لازم برای پیشبرد این هدف را دارد. دستاوردهای دفاعی نشان میدهد که دانش فنی و توان تخصصی نیروهای داخلی نقش تعیینکنندهای در موفقیتهای کشور داشته است؛ بنابراین باید با اتکا به متخصصان داخلی، تجهیزات و امکانات دفاعی را بیش از پیش توسعه دهیم.
قادری با اشاره به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح اظهار کرد: مسکن، حقوق و مزایا از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. سردار ابن الرضا نیز وعده داده بود لایحه مربوط به این موضوع را در اسرع وقت به مجلس ارائه کند و مجلس آمادگی دارد برای پیشبرد آن همکاری کند. انتظار میرود وزیر پیشنهادی دفاع نیز پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دهد. اخلاقی کتابچی با توجه به سابقه فعالیت در این مجموعه، شناخت مناسبی از نیروها و ظرفیتهای موجود دارد و انتظار میرود برای پیشبرد برنامهها از توان کارکنان وزارتخانه بهره بگیرد.
وی افزود: اگر جبهه خود را در سوریه بهعنوان خط مقدم تعریف کرده بودیم، شاید امروز مجبور نبودیم در داخل ایران بجنگیم. حمایت فنی و انتقال دانش به جبهه مقاومت از جمله موضوعاتی است که انتظار میرود وزیر پیشنهادی دفاع در چارچوب برنامههای خود بهطور جدی دنبال کند. امیدواریم نمایندگان مجلس با رای بالا به مهرداد اخلاقی کتابچی، حمایت خود را از وزیر پیشنهادی دفاع اعلام کنند و با رای قاطع مجلس، وی به دولت ملحق شود و بتواند برنامههای ارائهشده را به سرانجام برساند تا شاهد موفقیتهای بیشتر وزارت دفاع و مجموعه نیروهای مسلح کشور باشیم.