در راستای تکمیل طرح‌های استراتژیک ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان، بخشی از روگذر بزرگراه یادگار امام (ره) در محدوده خیابان‌های شهید آیت‌الله دستغیب تا شهید نوری نیارکی پس از تکمیل تجهیزات روشنایی و زیرساخت‌ها، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن دودانگه شهردار منطقه ۹ گفت: این طرح با هدف کاهش بار ترافیکی محور‌های اصلی و ایجاد کریدور‌های ارتباطی جدید، تاثیر بسزایی در روان‌سازی تردد در مناطق ۹ و ۱۰ خواهد داشت.

شهردار منطقه۹ با اشاره بر رویکرد مدیریت ارشد شهری مبنی بر ضرورت تحویل سریع طرح‌های آماده شده به شهروندان تصریح کرد: بر اساس گزارش‌های فنی و ارزیابی‌های پلیس راهور، بازگشایی این بخش از روگذر بزرگراه یادگار امام (ره) به طول ۵۰۰متر باعث کاهش ۱۰ درصدی ترافیک در برخی از گلوگاه‌های اصلی از جمله میدان آزادی شده و مسیر‌های پرتردد مجاور را نیز با بهبود جریان ترافیکی همراه خواهد کرد.

دودانگه با توضیح بیشتر اعلام کرد: این پروژه که بخشی از ابر پروژه بزرگراه یادگار امام (ره) محسوب می‌شود با هدف ایجاد کریدور جنوب به شمال طراحی شده است. همچنین مقرر شده در اواخر ماه آبان ماه با تکمیل فاز غرب به شمال، این مسیر به طور کامل به شبکه شهری متصل و ظرفیت‌های جدیدی برای تسهیل تردد شهروندان ساکن در مناطق ۹ و ۱۰ فراهم شود.

شهردار منطقه۹ یادآور شد: فرآیند اجرای این طرح به دلیل وجود معارض‌های تاسیساتی (آب و فاضلاب و برق) و فرآیند تملک محدوده، با دقت بالایی دنبال شده تا در نهایت با کمترین اختلال در سطح شهر، تحویل شهروندان گردد.

در ادامه مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، با اشاره به برنامه‌های گسترده عمرانی برای بهبود زیرساخت‌های شهری، از بهره‌برداری از مسیر «سطح صفر» در مسیر روگذر بزرگراه یادگار امام (ره)، محدوده خیابان شهید دستغیب تا شهید نوری نیارکی خبر داد.

وی تاکید کرد: این طرح با هدف کاهش چشمگیر تراکم خودرو‌ها و تسهیل دسترسی شهروندان به محور‌های شمالی در مناطق ۹ و ۱۰ طراحی و اجرا شده است. صداقتی تصریح کرد: با افتتاح این قطعه از ابر پروژه بزرگراه یادگار امام (ره)، وضعیت ترافیکی در مسیر‌های پرتردد منطقه به سطح صفر ارتقا یافته است. این اقدام با هدف بهبود کیفیت خدمات‌رسانی شهری و کاهش زمان انتظار در ترافیک صورت گرفته، نقش مهمی در اتصال بهتر معابر به یکدیگر ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران همچنین بر سیاست مدیریت شهری مبنی بر «تحویل مرحله‌ای پروژه‌ها» تاکید کرد و یادآور شد: ما بر این باوریم که با تکمیل هر بخش از عملیات عمرانی، مسیر مربوطه باید بلافاصله جهت استفاده شهروندان افتتاح شود. در حال حاضر با ایجاد دسترسی‌های موقت در محدوده خیابان‌های شهید دستغیب تا شهید نوری نیارکی، امکان گردش و تخلیه ترافیکی منطقه به سمت شمال فراهم شده است تا پیش از تکمیل نهایی این ابر پروژه، شهروندان از تسهیل در تردد بهره‌مند شوند.