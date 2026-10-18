مسابقات تیمی زورخانه‌ای و هنر‌های فردی رده سنی جوانان و رقابت‌های میانداری انفرادی و هنر مرشدی جوانان و بزرگسالان استان خوزستان در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی خوزستان گفت: در این دوره از رقابت‌ها که در که در زورخانه حیدرکرار اهواز برگزار شد، ورزشکاران برتر استان در بخش تیمی و انفرادی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

احمد خادم سیدالشهدا افزود: در بخش تیمی رده سنی جوانان، تیم شهرستان شوشتر موفق به کسب عنوان نخست و مقام اول مجموع شد و تیم شهرستان ماهشهر در جایگاه دوم ایستاد. همچنین در رده سنی بزرگسالان، تیم شهرستان ماهشهر عنوان قهرمانی و مقام اول مجموع را از آن خود کرد و تیم شهرستان اهواز رتبه دوم را به دست آورد.

وی با اشاره رقابت‌های رشته‌های انفرادی و هنر‌های فردی ادامه داد: در رده سنی جوانان، عباس صیاح‌زاده در رشته میل سنگین، عبدالله محرابی در رشته سنگ، و محمدحسن عطارزاده در رشته‌های چرخ تیز و میانداری انفرادی مقام نخست را کسب کردند. همچنین محمدامین مهداوی عنوان دوم میانداری انفرادی جوانان را به خود اختصاص داد.

رئیس هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی خوزستان گفت: در رده سنی بزرگسالان و در رشته میانداری انفرادی، محمدصادق رفیعیان مقام اول و علی آب‌آب‌نژاد مقام دوم را از آن خود کردند. در بخش هنر مرشدی نیز امیررضا خدادوست در رده جوانان مقام اول، صادق کردونی در رده بزرگسالان مقام اول و غلامرضا رفیعیان در رده بزرگسالان مقام دوم این دوره از مسابقات را به دست آوردند.