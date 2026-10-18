بیش از ۳۰۰ موکب‌دار عراقی با حضور در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی، ضمن ابراز ارادت به رهبر انقلاب اسلامی، با رهبر شهید تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،این مراسم با حضور جمعی از موکب‌داران عراقی که برای خدمت‌رسانی به زائران به مشهد سفر کرده‌اند، برگزار شد و شرکت‌کنندگان با قرائت بیانیه‌ای، پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت را اعلام کردند.

موکب‌داران عراقی در این مراسم گفتند: رهبر انقلاب ادامه‌دهنده راه پدر شهیدشان خواهد بود؛ همان راهی که تداوم مسیر امام خمینی (ره) بود و از اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به ایشان رسیده است.

یکی از حاضران در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: ما موکب‌داران عراقی سال‌هاست در مسیر خدمت به زائران اهل بیت (ع) فعالیت می‌کنیم و همواره خود را در کنار ملت ایران و رهبری آن می‌دانیم؛ اکنون نیز تجدید بیعت با رهبر شهید را وظیفه شرعی و انقلابی خود می‌شماریم.

بر پایه این گزارش، حاضران در این مراسم با سردادن شعارهایی، حمایت خود را از انقلاب اسلامی و رهبری اعلام کردند و بر تداوم راه شهیدان و امام راحل (ره) تأکید ورزیدند.