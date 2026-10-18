

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛جلال الدین امیری در نشست بررسی چالش‌ها و مشکلات اورژانس پیش‌بیمارستانی لرستان با حضور جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور گفت:زمان رسیدن نیروهای امدادی و اورژانس ۱۱۵ استان بر بالین بیماران در یک سال گذشته دو دقیقه کاهش یافته و شاخص مرگ‌ومیر بیماران هم در این مدت کاهش چشمگیری داشته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های فنی و کارشناسی در حوزه ی اورژانسی استان افزود:با توجه به قدمت زیرساخت‌های اورژانس استان، باید مسئولان حوزه ی سلامت کشور با استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای رفع مشکل فرسودگی ناوگان آمبولانس لرستان چاره‌اندیشی کنند.

امیری افزود:وزارت بهداشت وعده ی تحویل دو دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس استان را داده است، اما انتظار می‌رود سازمان اورژانس کشور هم برای تأمین آمبولانس‌های جدید از مسیرهای مختلف، از جمله ظرفیت خیران سلامت، بخش خصوصی و امکان واردات به نوسازی ناوگان اورژانس استان کمک کند.



وی با اشاره به عملکرد نیروهای اورژانس و کادر درمان در جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان گفت: کارکنان اورژانس ۱۱۵ و کادر درمان بیمارستان‌های استان در این حوادث عملکرد قابل‌توجهی داشتند و تلاش‌های آنان موجب شد فعالیت‌های اورژانس لرستان در سطح وزارت بهداشت مورد توجه قرار گیرد.

