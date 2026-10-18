\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0627\u0641\u0632\u0648\u0646 \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc\u060c \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0634\u062f\u062a \u0628\u062e\u0634\u06cc\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u0648\u062c \u062a\u0627\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0631\u0627\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u062c\u060c \u0637\u06cc\u0641\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f\u061b \u0627\u0632 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0644\u062a\u0641\u0631\u0645\u200c\u0647\u0627 \u062a\u0627 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u067e\u0627\u0633\u062e\u06af\u0648\u06cc\u06cc \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0642\u0628\u0627\u0644 \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633 \u0622\u0646\u0647\u0627.(\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 \u06a9\u0631\u0628\u0644\u0627\u06cc\u06cc)\u00a0\n \n