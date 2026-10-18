فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از توقیف ۵ فروند شناور صیادی، کشف ۲۵هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۴۱میلیارد ریال و دستگیری ۵ نفر در مرز‌های دریایی سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار جواد رفیعی گفت: دریابانان استان سیستان و بلوچستان در راستای مقابله با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی و با تشدید اقدامات کنترلی در مرز‌های دریایی، موفق به شناسایی و توقیف ۵ فروند شناور صیادی حامل سوخت قاچاق در محدوده چابهار شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات، ۲۵هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط و ۵ نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.