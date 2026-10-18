معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ششمین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر بازار، بر لزوم برخورد با برهم‌زنندگان امنیت اقتصادی، صیانت از معیشت مردم و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های عدم رفع تعهدات ارزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ششمین جلسه قرارگاه استانی نظارت بر بازار استان قم، صبح امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، به ریاست روح‌الله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، و با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

روح‌الله ابراهیمی در این نشست، صیانت از معیشت شهروندان و ایجاد ثبات در بازار را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان دانست و بر ضرورت رسیدگی و تعیین تکلیف فوری پرونده‌های مربوط به عدم رفع تعهدات ارزی ناشی از صادرات تأکید کرد. وی تصریح کرد: امنیت اقتصادی مردم خط قرمز دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است و با متخلفان در این حوزه قاطعانه برخورد می‌شود.

در ادامه این جلسه، گزارشی از روند ساماندهی واحد‌های صنفی فاقد پروانه کسب، پایش مستمر قیمت کالا‌های اساسی در زنجیره تأمین و توزیع، و همچنین اقدامات نظارتی انجام‌شده برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار ارائه شد.

بررسی وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و روند توزیع گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم‌مرغ با هدف تنظیم بازار و تسهیل دسترسی شهروندان به اقلام اساسی با نرخ مصوب، از دیگر محور‌های مهم این نشست بود که تصمیمات لازم در خصوص آن اتخاذ گردید.