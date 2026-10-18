به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرحسینی گفت: بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز یکشنبه تا سه‌شنبه، در ساعات بعداز ظهر و شب گاهی افزایش ابر، تند باد با احتمال گرد و خاک و در برخی مناطق نیمه غربی استان، به‌ویژه ارتفاعات، رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته جاری، با شمالی شدن جریانات جوی، کاهش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.

کارشناس هواشناسی استان یزد افزود: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و رعدوبرق در مناطق کوهستانی، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، احتیاط در فعالیت‌های کوهستانی توصیه می‌شود.