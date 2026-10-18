برگزاری بیست و چهارمین جشنواره تئاتر کارکنان، زندانیان و سربازان زندانهای خراسان جنوبی
بیست وچهارمین جشنواره تئاتر کارکنان، زندانیان و سربازان زندانهای خراسان جنوبی به میزبانی زندان شهرستان طبس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
رئیس اداره فرهنگی و تربیتی ادارهکل زندانهای خراسان جنوبی گفت: بیست وچهارمین جشنواره تئاتر کارکنان، زندانیان و سربازان زندانهای خراسان جنوبی به میزبانی زندان شهرستان طبس برگزار شد.
اشرفی افزود: این جشنواره با هدف توسعه فعالیتهای فرهنگی، هنری و بهره گیری از ظرفیت هنر نمایش، در رشتههای تئاتر خیابانی، تئاتر صحنهای و نمایشنامه خوانی برگزار شد.
وی گفت: در این دوره از جشنواره، پنج گروه نمایشی از زندان مرکزی بیرجند و زندانهای شهرستانهای طبس، فردوس، نهبندان و قاین حضور داشتند و آثار نمایشی خود را به نمایش گذاشتند.
رئیس اداره فرهنگی و تربیتی ادارهکل زندانهای خراسان جنوبی افزود: بر اساس اعلام برگزارکنندگان، آثار برگزیده این جشنواره برای حضور در جشنواره کشوری به دبیرخانه مربوطه ارسال خواهند شد و جشنواره کشوری تا پایان سال برگزار میشود.
اشرفی با اشاره به برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری، بر اهمیت استفاده از ظرفیت هنر نمایش در گسترش فعالیتهای فرهنگی و تربیتی تأکید کرد.