بیست وچهارمین جشنواره تئاتر کارکنان، زندانیان و سربازان زندان‌های خراسان جنوبی به میزبانی زندان شهرستان طبس برگزار شد.

برگزاری بیست و چهارمین جشنواره تئاتر کارکنان، زندانیان و سربازان زندان‌های خراسان جنوبی

برگزاری بیست و چهارمین جشنواره تئاتر کارکنان، زندانیان و سربازان زندان‌های خراسان جنوبی



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس اداره فرهنگی و تربیتی اداره‌کل زندان‌های خراسان جنوبی گفت: بیست وچهارمین جشنواره تئاتر کارکنان، زندانیان و سربازان زندان‌های خراسان جنوبی به میزبانی زندان شهرستان طبس برگزار شد.

اشرفی افزود: این جشنواره با هدف توسعه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و بهره گیری از ظرفیت هنر نمایش، در رشته‌های تئاتر خیابانی، تئاتر صحنه‌ای و نمایشنامه خوانی برگزار شد.

وی گفت: در این دوره از جشنواره، پنج گروه نمایشی از زندان مرکزی بیرجند و زندان‌های شهرستان‌های طبس، فردوس، نهبندان و قاین حضور داشتند و آثار نمایشی خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس اداره فرهنگی و تربیتی اداره‌کل زندان‌های خراسان جنوبی افزود: بر اساس اعلام برگزارکنندگان، آثار برگزیده این جشنواره برای حضور در جشنواره کشوری به دبیرخانه مربوطه ارسال خواهند شد و جشنواره کشوری تا پایان سال برگزار می‌شود.





اشرفی با اشاره به برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری، بر اهمیت استفاده از ظرفیت هنر نمایش در گسترش فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی تأکید کرد.