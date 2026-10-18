در سفر کاری استاندار قم به تهران، تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری قم با هدف ارتقای شاخص‌های فرهنگی، هنری و زیرساختی استان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در جریان سفر کاری مهندس اکبر بهنام‌جو، استاندار قم به تهران، تفاهمنامه همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری قم در نشست شورای معاونان وزارت فرهنگ، به امضای سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و استاندار قم رسید.

این تفاهمنامه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلان فرهنگی کشور و تأکیدات بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و در ۸ ماده تنظیم شده است.

از مهم‌ترین اهداف و محور‌های این تفاهمنامه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

توسعه زیرساخت‌ها: مشارکت در تکمیل و تجهیز طرح‌های نیمه‌تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فرهنگی و هنری استان متناسب با جایگاه جهانی قم.

ترویج معارف دینی: تعمیق علوم و معارف قرآنی، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه از مسیر فعالیت‌های هنری، رسانه‌ای و سینمایی و حمایت از تولیدات سینمای معناگرا با اتکا به ظرفیت‌های بومی.

ارتقای سبک زندگی: ترویج سبک زندگی اسلامی - ایرانی در جامعه با استفاده از ابزار‌های فرهنگی، هنری و آموزشی در چارچوب سیاست‌های شورای فرهنگ عمومی.

اقتصاد فرهنگ: رونق اقتصاد فرهنگ، بهبود محیط کسب‌وکار، غنی‌سازی محتوای تولیدات فرهنگی و تقویت حلقه‌های میانی فرهنگ، هنر و رسانه.

با توجه به ظرفیت‌های عظیم استان قم در عرصه‌های کتاب و کتابخوانی، قرآنی، هنری، سینمایی و بین‌المللی، طرفین توافق کردند با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و اختیارات قانونی خود، همکاری‌های مشترک را در این حوزه‌ها اجرایی و سازماندهی کنند.