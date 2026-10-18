به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر ستاد دیه استان گفت: مادر جوانی که به دلیل بدهی ۴۴ میلیون تومانی در زندان به سر می‌برد، با کمک یک دانش‌آموز نیکوکار بیرجندی، فرصت بازگشت به زندگی و آغوش خانواده را پیدا کرد.

حسین پور افزود: با اطلاع از وضعیت این زندانی و برای فراهم کردن زمینه آزادی این مادر با یک فرزند چهار ساله، دانش‌آموز بیرجندی با اختصاص ۴۴ میلیون تومان از محل هدایای خود، برای آزادی این مادر پیش‌قدم شد.

وی گفت: این اقدام خیرخواهانه، علاوه بر باز کردن گرهی از زندگی یک خانواده، می‌تواند الگویی برای مشارکت بیشتر مردم، به‌ویژه نسل نوجوان، در کار‌های خیر باشد.

مدیر ستاد دیه استان افزود: در خراسان جنوبی ۲۸۵ زندانی جرائم غیرعمد در انتظار کمک خیران هستند و با اقدامات انجام‌شده، شمار زندانیان آزادشده به ۸۳ نفر رسیده است.