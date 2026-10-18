مدیریت بحران مازندران از فعالیت سامانه بارشی از اوایل وقت سه‌شنبه ۲۸ مهر تا جمعه اول آبان و احتمال آب‌گرفتگی معابر و بالا آمدن آب رودخانه‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیریت بحران استان با اشاره به صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۲۴ هواشناسی، از فعالیت سامانه بارشی از اوایل وقت سه‌شنبه ۲۸ مهر تا جمعه اول آبان ۱۴۰۵ خبر داد و بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و رعایت توصیه‌های ایمنی تأکید کرد.

بر اساس این هشدار، رگبار متناوب باران، وزش باد، رعدوبرق و کاهش دما در سطح استان، به‌ویژه مناطق غربی و ارتفاعات مازندران، پیش‌بینی می‌شود.

آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، کاهش دید افقی در جاده‌ها، احتمال ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی و وقوع صاعقه در مناطق مستعد از مخاطرات احتمالی این سامانه بارشی اعلام شده است.

مدیریت بحران مازندران از شهروندان و مسافران خواست از توقف، اسکان و برپایی چادر در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام تردد در جاده‌ها، به‌ویژه محور‌های کوهستانی، احتیاط لازم را داشته باشند.

پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و گردشگری در مناطق پرخطر و توجه به اطلاعیه‌ها و هشدار‌های هواشناسی از دیگر توصیه‌های ایمنی اعلام‌شده است.

همچنین از دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و راهداری خواسته شده است با حفظ آمادگی و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، برای مقابله با آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سایر مخاطرات احتمالی آماده باشند.