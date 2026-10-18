به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، جواد همدمیان گفت: انگور از محصولات راهبردی خراسان‌شمالی به شمار می‌رود و بیش از ۱۷ هزار نفر از بهره‌برداران استان در زمینه تولید این محصول فعالیت دارند.

وی افزود: پرورش تاک در استان به روش‌های سنتی خزنده و پاچراغی انجام می‌شود در حالی که اجرای روش‌های نوین مانند طرح فراز می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید و بهبود عملکرد تاکستان‌ها داشته باشد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: اجرای طرح فراز در هر هکتار بین چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تا پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که تامین این هزینه برای بسیاری از کشاورزان دشوار است.

همدمیان افزود: برای اجرای این طرح در سال‌های گذشته از محل اعتبارات فنی به ازای هر هکتار یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص می‌یافت و بخشی از هزینه‌ها را نیز کشاورزان پرداخت می‌کردند، اما با افزایش هزینه‌ها، استقبال از اجرای این طرح در استان کاهش یافت.

مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: در صورت اجرای طرح فراز در همه باغ‌های مستعد، میزان تولید این محصول تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد.

همدمیان افزود: انگور از نظر سطح زیرکشت و میزان تولید، رتبه نخست محصولات باغبانی استان را دارد و توسعه روش‌های نوین پرورش آن می‌تواند به افزایش تولید و کاهش هزینه‌های کشاورزی کمک کند.

وی ادامه داد: در روش فراز، به دلیل نورگیری بهتر و تهویه مناسب‌تر، زمینه کاهش شیوع آفات و بیماری‌ها و افزایش کیفیت محصول فراهم می‌شود و عملیات مکانیزه باغداری نیز آسان‌تر انجام می‌گیرد.