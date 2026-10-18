فرمانده انتظامی هشترود از دستگیری سارق سیم دکل صدا و سیما و کشف ۵ فقره سرقت سیم و کابل دکل و تجهیزات مخابراتی صدا و سیما توسط عوامل انتظامی پاسگاه کوهسار و پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ رضا داداشی اظهار داشت:در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل دکل و تجهیزات مخابراتی در سطح شهرستان هشترود رسیدگی به موضوع در دستور کار عوامل انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود:ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی سرنخ‌های به‌ دست‌آمده موفق به شناسایی و دستگیری متهم در این رابطه شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به ۵ فقره سرقت سیم و کابل دکل و تجهیزات مخابراتی اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.