مجموعه «فاخته شیشه‌ای»، مستند‌های «چوب بستنی»، «راز مهاجرت‌ها» و «مرگ و زندگی در آلاسکا»، خبر‌های کوتاه امروز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «چوب بستنی» ۲۹ مهر ساعت ۲۰ از شبکه آموزش پخش می‌شود.

این مستند به چالش‌های واردات، صادرات و تولید این محصول در ایران و تلاش یک مبتکر استان مرکزی برای تولید داخلی، اشتغال‌زایی و خودکفایی می‌پردازد.

«فاخته شیشه‌ای» هر روز ساعت ۱۷ شبکه چهار پخش می‌شود.

این مجموعه محصول ۲۰۲۵ داستان یک کارآموز پزشکی است که پس از پیوند قلب، درگیرِ زندگیِ گذشته یِ فردِ اهدا کننده می‌شود.

شبکه مستند «راز مهاجرت‌ها» را هر شب ساعت ۲۳ پخش و روز بعد ساعت ۱۴ بازپخش می‌کند.

در این مجموعه با استفاده از فناوری‌های نوین ردیابی و پژوهش‌های میدانی، الگو‌های مهاجرت گونه‌های مختلف بررسی می‌شود.

«مرگ و زندگی در آلاسکا» به زودی از شبکه نسیم پخش می‌شود.

این مستند مسابقه محصول ۲۰۲۳ درباره گروهی از افراد است که برای زندگی در طبیعت وحشی آلاسکا با هم رقابت می‌کنند.