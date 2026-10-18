رئیس حوضه آبریز رودخانه‌های زهره، جراحی و حوضه‌های جنوبی شرکت مدیریت منابع آب ایران به همراه مدیرعامل آب منطقه‌ای هرمزگان، از طرح نوسازی خط اول آبرسانی بندرعباس، سد استقلال میناب و طرح علاج‌بخشی سرریز آن بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرزاد احسانی، در سفر به استان هرمزگان، به همراه جمشید عیدانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان و با همراهی معاون حفاظت و بهره‌برداری و معاون طرح و توسعه این شرکت، از تأسیسات آبی و طرح‌های مهم زیرساختی استان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، وضعیت تأسیسات آبی استان و روند اجرای طرح نوسازی خط اول آبرسانی به بندرعباس مورد ارزیابی قرار گرفت و آخرین وضعیت عملیات اجرایی و اقدامات صورت‌گرفته برای بهسازی زیرساخت‌های انتقال آب بررسی شد؛ طرحی که با هدف کاهش هدررفت آب، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و ارتقای پایداری تأمین آب شرب شهر بندرعباس در دستور کار قرار دارد.

مهرزاد احسانی در ادامه با حضور در سد استقلال میناب، از بخش‌های مختلف این تأسیسات بازدید کرد و در جریان وضعیت بهره‌برداری، شرایط فنی و اقدامات مرتبط با نگهداری و بهسازی زیرساخت‌های سد قرار گرفت؛ همچنین در جریان پایش طرح علاج‌بخشی سرریز سد استقلال میناب، روند اجرای عملیات و اقدامات فنی مرتبط با ارتقای ایمنی و عملکرد این سازه مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

رئیس حوضه آبریز رودخانه‌های زهره، جراحی و حوضه‌های جنوبی در این بازدید میدانی اظهار داشت: نگهداری اصولی از تأسیسات، اجرای طرح‌های بهسازی و ارتقای ایمنی سازه‌های آبی نقشی اساسی در پایداری و مدیریت بهینه منابع آب ایفا می‌کند.

جمشید عیدانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان نیز با ارائه گزارشی جامع از وضعیت تأسیسات آبی استان و روند اجرای طرح‌های در دست اقدام تصریح کرد: تکمیل طرح‌های اولویت‌دار، ارتقای آمادگی زیرساخت‌ها و تقویت پایداری تأمین آب در سراسر استان، از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های اجرایی این مجموعه است.

در ادامه این برنامه، موضوعات فنی و اجرایی مرتبط با طرح‌ها با حضور معاونان حفاظت و بهره‌برداری و طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان مورد تبادل‌نظر کارشناسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای پیشبرد مطلوب طرح‌ها اتخاذ شد.