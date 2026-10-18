به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در بلوار آزادی ساری همزمان با تجمع جان‌فدایان خبر داد.

سرهنگ بیگلری گفت: از ساعت ۹ صبح امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه، توقف خودرو‌ها در هر دو مسیر رفت و برگشت بلوار آزادی، حدفاصل میدان امام تا میدان شهید قاسمی، ممنوع خواهد بود.

وی افزود: از ساعت ۱۲ نیز محدودیت و ممنوعیت تردد در این محدوده اجرا می‌شود و نیرو‌های پلیس در میدان امام، میدان شهید قاسمی و کوچه‌ها و خیابان‌های منتهی به مسیر مستقر خواهند شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران با اشاره به حضور شمار زیادی از شرکت‌کنندگان در تجمع جان‌فدایان گفت: نیرو‌های ستاد راهور استان و مرکز استان با حضور کامل، برای تسهیل عبور و مرور و روان‌سازی ترافیک در محل مستقر می‌شوند.

سرهنگ بیگلری از شهروندان خواست برای تردد از مسیر‌های جایگزین، از جمله بلوار جام جم و بلوار امیر مازندرانی، استفاده کنند و اطلاعیه‌های پلیس درباره مسیر‌های جایگزین را دنبال کنند.