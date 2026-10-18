اولین گام برای پایان کم شنوایی در کشور، توسط دکتر نادر صاکی، فوق تخصص گوش، حلق و بینی به همراه تیمش و با بهره گیری از فناوری سمک نوین در استان خوزستان برداشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اولین گام برای پایان دادن به کم شنوایی در اهواز برداشته شد و دکتر نادر صاکی، فوق تخصص گوش، حق و بینی در خوزستان به همراه تیمش با بهره گیری از فناوری روز دنیا، نخستین عمل جراحی کاشت سمعک انجام دادند و رویداد بزرگی در علم پزشکی اجرا شد.

کاشت سمعک برای بیمارانی انجام می‌شود که دچار ناهنجاری گوشت میانی خارجی و میانی هستند.