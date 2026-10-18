معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی عملیات آماده‌سازی سایت ۹۰ هکتاری نهضت ملی مسکن شهرستان مهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، ابوالفضل مهدیار گفت: قرارداد اجرای عملیات آماده‌سازی این سایت با اعتبار بیش از ۲ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال منعقد شده است تا بستر لازم برای توسعه زیرساخت‌های شهری و ساخت واحد‌های مسکونی ویلایی در این محدوده فراهم شود.

وی افزود: عملیات آماده‌سازی زمین، مرحله‌ای اساسی پیش از آغاز یا توسعه عملیات ساخت‌وساز محسوب می‌شود و اجرای صحیح آن نقش مهمی در فراهم شدن شرایط لازم برای احداث واحد‌های مسکونی، ایجاد دسترسی مناسب و استقرار زیرساخت‌های موردنیاز سکونت دارد.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان با اشاره به پیش‌بینی ساخت واحد‌های مسکونی ویلایی در این سایت بیان کرد: الگوی ساخت ویلایی، متناسب با ظرفیت زمین و شرایط طراحی، امکان بهره‌مندی خانوار‌ها از فضای مستقل مسکونی را فراهم می‌کند.

مهدیار با تاکید بر اهمیت تامین زمین آماده ساخت در اجرای برنامه‌های مسکن افزود: توسعه طرح‌های مسکونی در شهرستان‌ها علاوه بر فراهم کردن امکان احداث واحد‌های جدید، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق در حوزه زیرساخت‌ها، دسترسی‌ها و هماهنگی میان مراحل آماده‌سازی و ساخت‌وساز است تا اراضی پیش‌بینی‌شده بتوانند متناسب با اهداف طرح مورد استفاده قرار گیرند.