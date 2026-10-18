آزمایشگاه آموزشی حسگر‌ها و تصویربرداری کوانتومی دانشگاه شهید بهشتی با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آئین افتتاح آزمایشگاه آموزشی حسگر‌ها و تصویربرداری کوانتومی با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، دکتر سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، دکتر مهری حمیدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، دکتر عباس سعیدی، معاون آموزشی دانشگاه و جمعی از دبیران و معاونان ستاد توسعه فناوری‌های لیزر و کوانتوم معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار شد.

این آزمایشگاه با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه فناوری‌های پیشرفته و فراهم‌کردن زمینه آموزش عملی دانشجویان در عرصه فناوری کوانتوم راه‌اندازی شده است.

در جریان این مراسم، مجموعه‌ای از کیت‌های آموزشی کوانتوم که با حمایت معاونت علمی ریاست‌جمهوری تهیه شده‌اند، معرفی شد و قابلیت‌های آموزشی و پژوهشی آنها مورد بررسی قرار گرفت. این تجهیزات امکان انجام آزمایش‌های عملی در زمینه‌هایی همچون تولید نور‌های فشرده، تصویربرداری کوانتومی و حسگری کوانتومی را فراهم می‌کنند و به دانشجویان فرصت می‌دهند تا در کنار فراگیری مبانی نظری، با کاربرد‌های عملی این فناوری نیز آشنا شوند.

در حاشیه بازدید دکتر افشین از تجهیزات آزمایشگاه، به محدودبودن دانشگاه‌های برخوردار از مجموعه‌ای با چنین قابلیت‌های آموزشی در سطح جهان اشاره شد؛ موضوعی که اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزش عملی فناوری‌های نوین در دانشگاه شهید بهشتی را برجسته می‌کند.

دکتر آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، ضمن قدردانی از حمایت‌های دکتر افشین و معاونت علمی ریاست‌جمهوری، بر ضرورت گسترش تعامل و همکاری میان دانشگاه‌ها تأکید کرد. وی بهره‌گیری مشترک از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها را زمینه‌ساز تقویت توان علمی کشور دانست.

همچنین دکتر مهری حمیدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آموزشی انجام‌شده در این حوزه، اعلام کرد درس مرتبط با این فناوری در سامانه گلستان برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه شده است تا دانشجویان بتوانند در قالب واحد درسی از ظرفیت‌های آموزشی و آزمایشگاهی این مجموعه بهره‌مند شوند.

افتتاح آزمایشگاه آموزشی حسگر‌ها و تصویربرداری کوانتومی، گامی در مسیر پیوند آموزش نظری با تجربه عملی، توسعه آموزش‌های تخصصی و تقویت زیرساخت‌های علمی دانشگاه شهید بهشتی در حوزه فناوری‌های پیشرفته به شمار می‌رود؛ اقدامی که می‌تواند زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی کشور در عرصه فناوری کوانتوم را فراهم کند.