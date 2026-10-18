پشت دیوار زندان‌های رژیم صهیونیستی، فصل دیگری از رنج‌های فلسطینیان فاش می‌شود؛ جایی که اسرا با شرایط سخت همچون شکنجه پی در پی، گرسنگی و محرومیت از درمان مواجه هستند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از غزه، پشت دیوار زندان‌های رژیم صهیونیستی، فصل دیگری از رنج‌های فلسطینیان فاش می‌شود؛ جایی که اسرا با شرایط سخت همچون شکنجه پی در پی، گرسنگی و محرومیت از درمان مواجه هستند. این درحالی است که ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به ورود به سلول‌های اسرا و تهدید آنها به قتل افتخار می‌کند، موضوعی که باعث نگرانی خانواده‌های اسرای فلسطینی در غزه شده است.

پس از آنکه گزارش‌های حقوقی شهادت بیش از ۱۰۰ اسیر در زندان‌های را رژیم اشغالگر از هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تایید کرد و با توجه به اینکه این آمار نشانه شرایط وخیم و خطرناک اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم است، خانواده‌های اسرا مقابل مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ در غزه تجمع کردند.

در حالی که هشدار‌های فلسطینیان و مجامع حقوق بشری درباره خطرات ناشی از شرایط اسرا ادامه دارد، نبود بازخواست عملی یکی از مهم‌ترین علل نگرانی است و این سؤال همچنان به قوت خود باقی است که: چه زمانی مطالبات بین المللی به اقدامات عملی تبدیل می‌شود و حمایت از اسرا در برابر شکنجه و اعدام محقق خواهد شد؟

قتل بی سر و صدای اسرا در زندان‌های رژیم اشغالگر ایجاب می‌کند مواضع فوری برای نجات جانشان انجام شود