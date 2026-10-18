معاون اجرای احکام دادستان مرکز خوزستان از رفع تصرف ۱۶ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان اهواز خبر داد و گفت: دادسرای مرکز استان در حفاظت از اراضی ملی و رفع تصرف از آنها، قاطعانه عمل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاظم نوروزی اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های کلان قوه قضائیه در زمینه مبارزه جدی با زمین‌خواری و همچنین دستورات و تأکیدات دادستان مرکز خوزستان مبنی بر تسریع در روند آزادسازی اراضی ملی، دستورات قانونی لازم صادر و به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این راستا، با حضور و نظارت میدانی، احمد محامیدی، دادیار شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای اهواز، عملیات رفع تصرف انجام شد و طی آن ۱۶ هکتار از اراضی منابع طبیعی شهرستان اهواز از دست متصرفان خارج گردید.

معاون اجرای احکام دادستان مرکز خوزستان با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی در حفاظت از اراضی ملی، تصریح کرد: دادسرای مرکز استان در برخورد با تصرف اراضی ملی و رفع تصرف از این اراضی، قاطعانه عمل می‌کند.